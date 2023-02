Jon Henrik Fjällgrens rörande hyllning till Börje Salming: "Den dagen jag lämnar"

Den 24 november 2022 dog Börje Salming i sviterna av sjukdomen ALS, i sitt hem i Nacka, omgiven av familj och barnbarn.

– Det är oerhört tragiskt, men jag fick ta del av hans sista timme i livet. Jag satt där och höll honom i handen när han tog sina sista andetag i livet, säger storebror Stig Salming till Expressen.

Börje Salmings sista framträdande

Den 17 november deltog Börje Salming på Ishockeyförbundets 100-års jubileum och det blev Börjes sista framträdande. Inför en publik som aldrig ville sluta applådera formade då hockeyikonen sina händer till ett hjärta i en sista hälsing.



— Vi kommer stänga dörren till yttre världen från och med i dag. Nu räcker det. Vi är glada och tacksamma och värms av kärleken vi får från hela Sverige, men nu behöver vi lite lugn och ro. Vi ska ta en dag i taget, sa Pia Salming i SVT:s sändning från galan.

Jon Henrik Fjällgren hyllade Börje Salming

Under lördagen hyllades Börje Salming återigen, den här gången under välgörenhetsmatchen "Game for Börje" i Gävle. På plats fanns även Jon Henrik Fjällgren för att hedra Salmings samiska arv.

Han träffade också Börjes familj och tackade sedan i ett Facebookinlägg för "det förtroende" de givit honom under en svår period.



Samtidigt som hockeylegendarens vepa hissades jojkade Fjällgren en kraftfull jojk som gjorde många märkbart berörda. Fjällgrens hyllningslåt "My home is my heart" som enligt artisten själv har en speciellt plats i sitt hjärta.

– Den jojken skapades på ett ställe som jag känner litegrann att där ska min själ få vila den dagen jag lämnar, sa Jon Henrik Fjällgren till TV4 innan uppträdandet.