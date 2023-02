Love Island-deltagaren avslöjar: “Därför behövde jag åka hem…”

Love Island Sverige-säsongen är i full gång och kärleksparen blir bara fler och fler. Nya deltagare kommer in titt som tätt som skakar om deltagarna och paren. I gårdagens avsnitt kom systrarna Elin "Woodie" Skog, 25, och Therese Skog, 32 in i villan och chockade deltagarna.

Både Elin och Therese har varit med i dokusåpor tidigare och bjudit på sig själva för tv-tittarna. Den äldre systern Therese har varit med i ett tidigare program, vilket var dokusåpan Big Brother 2021 med Elin har synts lite mer i tv-rutan. Elin har varit med i tre säsonger av programmet Ex on the beach och en säsong av Ex on the beach Celebrity.

Elins första säsong av Ex on the beach var 2018. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Ikenna och Isabelle lämnade Love Island tillsammans

Ett par som fann varandra snabbt i Dominikanska Republiken var Ikenna “Ike” Abika, 28, och Isabelle Oskarsson, 22. Paret blev snabbt självklara inne i huset och var till och med säsongens första deltagare som fick besöka “the hide away”, som är ett avskilt rum från de andra deltagarna.

Tyvärr blev Isabelle sjuk under programmets gång och behövde åka till sjukhuset för att få hjälp med sina hälsoproblem. Efter en vecka på sjukhuset kom hon tillbaka med beskedet att hon var tvungen att åka hem.

Det blev ett tårfyllt adjö på hotellet när Isabelles käresta Ikenna valde att lämna med henne.

Isabelle avslöjar vad som hände på sjukhuset

Efter att Isabelle kom hem hade hon en frågestund på sin Instagramstory. Där berättade hon om vad som hände med henne i Dominikanska Republiken och varför hon behövde åka hem.

– Jag trodde att jag hade en förkylning men det var inte fallet, så jag åker in till sjukhuset. Det visar sig vara en inflammation och vätska i kroppen.

Isabelle fick först antibiotika för att bli av med vätskan och det onda, men det hjälpte inte. Läkarna beslöt sig då för att utföra en titthålsoperation så att hon skulle bli av med vätskan.

– Jag tvungen att göra en titthålsoperation för att få bort vätskan. Så att jag inte skulle ha det onda och uppsvullen mage och sånt, säger hon på Instagram.

Isabelle är idag frisk och hemma i Gävle och bearbetar tiden på sjukhuset och i Love Island-huset. Hon förklarar att hon inte ville lämna villan utan att det var läkarna som bestämde det.

– Det var läkarna som sa att jag behövde åka hem. För man vet ju inte heller hur kroppen reagerar efter ett ingrepp, så de tyckte att det var för mitt bästa att lämna villan.

Ikenna och Isabelle träffas fortfarande och har kontakt varje dag.