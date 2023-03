Kärleksrykten, drama och bråk – här är scenerna tittarna inte fått se i Let's Dance

Årets säsong av Let's Dance är runt hörnet och på fredag är det dags för premiär för programmet. Men utöver dans så är det något mer som brukar spöka bakom kulisserna.

Let's Dance är inte bara ett dansprogram, det är även ett program där kärlek förväntas bakom kulisserna. Tittarna lägger märke till all närhet och under årens gång så har flera rykten dykt upp under säsongerna.

Ryktena har inte alltid varit en dans på rosor dock. De har skapat rubriker, bråk och känslostormar...

Ett kärleksrykte florerade om Stefan och Malin... Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

Stefan Sauk och Malin Johanssons kemi fick folk att tro att det var kärlek i luften

Ett kärleksrykte som florerade gällde Stefan Sauk, 67, och Malin Johansson, 36. Skådespelaren och dansaren tävlade tillsammans i Let's Dance 2014 och kom på femte plats i tävlingen.

Aftonbladet nämnde i en artikel att romansryktena cirkulerade kring dansparet genom säsongens gång på grund av hur närgångna de var med varandra. Däremot har paret alltid förnekat att deras relation ska vara något mer än vänskap.

– Det är tråkigt att man inte kan få vara vänner utan att folk ska missförstå. Vi umgås som vänner och vi tänker fortsätta att göra det, sa Malin Johansson till Klick!

När Samir och Sigrid enbart var ett danspar så florerade det rykten om kärlek runt paret... Bildkälla: Jessica Gow/TT

Kärleksryktet om Samir Badran och Sigrid Bernson blev senare sant

Samir Badran, 32, och Sigrid Bernson, 34, blev ett kärlekspar under Let's Dance 2017, men innan det blev bekräftat så var det enbart rykten om kärlek runt dansparet. Ryktena fortsatte när dansparet sågs kyssa varandra under säsongens gång men det var inte förrän efter tävlingens slut som de bekräftade att de var ett kärlekspar.

Under Let's Dance 2019 gick det ett kärleksrykte runt Linn Hegdal och Lance Hedman. Bildkälla: Jari Kantola/Stella Pictures

Ryktet började även gå för dansparet Lance Hedman och Linn Hegdal

Ett danspar som kort hade ett litet romanrykte under Let's Dance 2019, var Linn Hegdal, 27, och Lance Hedman, 22. När det gäller detta par så var det redan innan programmets början som ryktena började florera om parets relation men på pressträffen blev det klart och tydligt.

Både Linn och Lance berättade nämligen att de var singlar men att de enbart såg på varandra som vänner.

Kärleksryktena mellan dansparet Linn Hegdal och Filip Lamprecht fick ex-flicvännen Peg Parnevik att bli ilsken... Bildkälla: Stella Pictures/Robert Eklund

Filip Lamprecht och Linn Hegdals relation skapade kaos

Filip Lamprecht, 25, och Linn Hegdal dansade tillsammans i programmet 2021 och imponerade på både juryn och publiken. Men när den uppenbara kemin inte undgick någon så började ryktena sprida sig om att dansparet var ett potentiellt kärlekspar.

Något som tittarna inte tänkte på var att både Filip och Linn var upptagna under tävlingen, då Filip var tillsammans med Peg Parnevik, 27, och Linn var tillsammans med danskollegan Jacob Persson, 27.

Peg Parnevik och Filip Lamprecht var ett par i sex år. Bildkälla: Stella Pictures

Peg var dock inte glad över situationen på Let's Dance och röt ifrån på Instagram över den påstådda romansen mellan dansparet.



”Det räcker nu. Jag har fått nog. Jag är i ett förhållande med Filip, Linn är i ett förhållande med Jacob. Om jag ser en till kommentar eller meddelande kommer jag att börja bli otrevlig. Förstår ni ens hur okänsligt och elakt det där är till någons livspartner eller kärlek? Seriöst, dra åt helvete”, skrev hon på Instagramstories under tävlingens gång.

Under senaste säsongen av Let's Dance 2022 var det Aron Anderson och Jasmine Takács som blev årets kärleksrykte. Bildkälla: Stella Pictures/Patrik Österberg

Vänskapen mellan Aron Anderson och Jasmin Takács fick tittarna att undra

Aron Anderson, 35, och Jasmin Takács, 33, var det senaste dansparet som det florerade kärleksrykten kring. Aron och Jasmin dansade tillsammans under Let's Dance 2022. Paret var dock bara vänner men har umgåtts flitigt efter tävlingens avslut. De har till och med dansat internationellt tillsammans.

– Det är himla galet. Bara för ett par veckor sedan fick vi ett mejl från en stor välgörenhetsgala i USA. "Hej, vi har sett er dansa, kan inte ni komma och dansa. Det vore så kul". Vi sa bara "shit, det här är så kul". Det här är ett tillfälle vi bara måste ta, sa Aron när han gästade Nyhetsmorgon enligt Damernas värld.

Premiären för årets säsong är på fredag den 17 mars klockan 20:00 på TV4.