När Melinda Jacobs, 38, och Martin "E-Type" Eriksson, 57, i april 2022 gick ut med att de var ihop så var det många som undrade hur det något otippade paret hade träffats.

E-Type är en av Sveriges mest folkkära artister, och har en radda hits som "Set the world on fire", "Life" och "This is the way" under bältet.

Melinda Jacobs blev känd för svenska folket under betydligt sorgligare omständigheter. Hon var fosterhemsmamma åt Esmeralda, som i tidningarna kom att kallas för "Lilla hjärtat".

Melinda Jacobs. Bildkälla: Sofia Ekström/SvD/TT Bild

Melinda slogs med näbbar och klor för att Esmeraldas biologiska föräldrar inte skulle få vårdnaden om Esmeralda, då bägge föräldrarna befann sig i ett aktivt missbruk. Men Melinda blev inte lyssnad på.

De biologiska föräldrarna fick vårdnaden över Esmeralda. Den 30 januari 2020 hittades Esmeralda död. Hennes biologiska föräldrar hade dödat henne. Hon blev bara tre år gammal.

Efter Esmeraldas död har Melinda jobbat outtröttligt för att få igenom Lex Lilla hjärtat, och hon har även skrivit boken "Hon hette Esmeralda". Mer om Esmeralda kan du läsa på Lilla hjärtats vänförening, som startades av Melinda och hennes tidigare make Lasse.

Melinda Jacobs möttes av kritik efter samarbetet

På Instagram har Melinda idag nästan 140 000 följare, och där uppdaterar hon dels om sitt liv som familjehemsmamma, vardagen med den blivande maken Martin "E-Type" Eriksson, men också om den nyfödda dottern Izadora som hon har med E-Type.

Melinda Jacobs och E-Type fick nyligen en dotter ihop. Bildkälla: Stella Pictures.

Melinda brinner något oerhört för barn och på Instagram belyser hon ofta uppmärksammade fall i Sverige som rör barns rättigheter. Något som hennes följare ofta uppmuntrar.

Som offentlig person så drabbas Melinda tyvärr av tokstollar då och då, och i podden "Familjärt" som Melinda har med vännerna John och Johan Valencia så berättar Melinda om den kritik hon möts av.

– Det är ju allt möjligt. Det är ju ett tyckande och tänkande om precis allt. Hur jag ser ut, och vad jag gör och vad jag inte gör. Många är rakt på sak, berättar Melinda i podden.

Hon berättar om en del exempel på sådant som följarna har kritiserat.

– Det kan vara att jag har långa naglar. Det passar sig inte när man har småbarn att ha det. Att jag skulle ta sämre hand om dom då, säger Melinda.

Melindas rosa hår har även det varit föremål för kritik. Något som började då den tidigare moderata politikern Maria Abrahamsson skrev en tweet där hon kritiserade Melindas hårfärg.

"Allt är så förfärligt med Esmeralda #Lillahjaertat men det gagnar inte saken att fostermamman har rosafärgat hår. Någon borde säga det till henne", skrev hon.

Melinda Jacobs hårfärg och längd på naglarna är tydligen något som inte alla kan hantera. Bildkälla: Stella Pictures.

Utöver utseendet har Melinda även fått andra otrevliga kommentarer. Detta då hon har valt att göra ett samarbete på sin Instagram.

– Nu när jag har gjort ett samarbete. Att det inte passar mig. Att folk inte trodde det om mig, säger Melinda i "Familjärt".

Vad det är för samarbete går inte Melinda in på mer än så.







Här kan du läsa mer om Melinda Jacobs – om Lilla Hjärtat, familjen, relationen till E-Type och nyfödda dottern Izadora.