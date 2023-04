Antonija Mandir avslöjar sanningen om nya kroppsbilden: "Håll käften"

Antonija Mandir, 27, har lämnat realityvärlden bakom sig och satsar nu fullt ut på att vara influencer.

Efter att ha varit med i Ex on the beach år 2017 så startade Antonija sin Youtube-kanal som snabbt blev en enorm succé. Där har hon idag över 330 000 prenumeranter, och på Instagram följs hon av 325 000. Även på TikTok har Antonija över en kvarts miljon följare.

Att vara ständigt påpassad av följare och fans kommer givetvis med en del baksidor, något som Antonija nu väljer att öppna upp sig om.

I sin senaste vlogg berättar Antonija Mandir att hon har en ny craving i sitt liv – nämligen leverpastej.

– Nu kommer alla ba "är du gravid?" och jag har redan fått massa såna frågor. "Är du gravid? Oj grattis är du gravid?, Nämen oj är du är du gravid?", säger Anotnija och härmar de kommentarer hon har fått i sin inkorg på Instagram.

– Håll käften. Jag är så jävla trött på den frågan, säger Antonija vidare.

Antonija Mandir. Bildkälla: Stella Pictures.

Antonija Mandir: "Det enda jag vill är att bli gravid"

Antonija Mandir berättar sedan om ännu en ny besatthet, som är de trendiga godis-dadlarna.

Antonija säger att hon tyckte att de var så goda att hon tryckte hela påsen – och följarnas varningar om att man kan få ont i magen av för mycket dadlar såg Antonija för sent.

– Men det var ingen som sa att man blir så uppblåst så att man ser ut att vara i typ åttonde månaden, säger Antonija i sin vlogg.

Antonija Mandir. Bildkälla: Stella Pictures.

I vloggen visar hon upp bilden som fick följarna att skriva de opassande gravid-kommentarerna.

– Nej, jag är inte gravid. Alltså tro mig, det är det enda jag vill. Jag längtar! Alltså helst igår. Det finns ingenting jag hellre vill. Jag vet inte ens om jag kan bli gravid så det är inte så schysst att varenda gång ens mage putar lite så ska alla ba ”oh my god är du gravid, vilken vecka är du i?”. Håll käften Kerstin, säger Antonija vidare.

Antonija Mandirs bild fick en del följare att skriva opassande frågor till henne. Bildkälla: Youtube/Antonija Mandir

