Brooklyn Beckham hånas för ingrediensen i sin köttfärssås: "Varför, bror?"

På Instagram har kändissonen Brooklyn Beckham, 24, över 15 miljoner följare. Där uppdaterar han om sitt glassiga liv med hustrun Nicola Peltz, och om sina intressen som minst sagt har varierat över tid.

Nicola Peltz och Brooklyn Beckham. Bildkälla: Stella Pictures.

Under en period var det fotografering som gällde för Brooklyn Beckham, men nu har han halkat in på matlagning. Den senaste tiden har han uppdaterat med recept och tips på hur man tillagar allt från tonfisk via söndagsstek till olika bowls.

Men det recept som har fått fansen att häpna – av kanske helt fel anledning – var när han svängde ihop en klassisk Bolognese, alltså spaghetti och köttfärssås.

Brooklyn Beckham hånas för ingrediensen i köttfärssåsen

På bilderna står Brooklyn och rör om i sin köttfärssås, och följarna reagerade på den märkliga detaljen i kastrullen...

På ytan låg nämligen en vinkork och puttrade med i såsen – något som följarna tyckte var hysteriskt roligt.

Brooklyn Beckhams köttfärssås engagerade följarna direkt... Bildkälla: Stella Pictures.

Några reaktioner löd:

"Jag är bara här för kommentarerna om vinkorken i såsen..."

"Vinkorken i grytan..."

"Varför kokar du korken, bror?"

Brooklyn Beckham svarar på kritiken

Bilderna på Brooklyns köttfärssås spreds snabbt, och de hånfulla kommentarerna blev en världsnyhet.

På Instagram Story bemötte Brooklyn kritiken, och förklarade att han läst i en italiensk tidning att smakerna kommer fram bättre och att det ger en lenare touch på en sås.

Brooklyn Beckham förklarade varför han hade slängt ner vinkorken. Bildkälla: Stella Pictures.

Men, som flera tidningar har påpekat, så gällde tipset om vinkorkar i såsen bara när det tillagades bläckfisk, skriver brittiska Mirror.

Det här är inte första gången som Brooklyn Beckhams färdigheter i köket hånas. När han svängde ihop en krämig tryffelpasta så möttes han av hårda ord från följarna som tyckte att det var världsfrånvänt att göra en så exklusiv rätt i dessa hårda ekonomiska tider.

Det här är Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham är son till fotbollslegenden David Beckham och den brittiska modellen och forna Spice Girls-stjärnan Victoria Beckham. Brooklyn Beckham föddes den 4 mars 1999 i London och har jobbat som modell för märken som Burberry.

Brooklyn Beckham med sin mamma Victoria Beckham. Bildkälla: Stella Pictures.

Brooklyn var tidigare tillsammans med skådespelerskan Chloë Grace Moretz, men de två gick skilda vägar år 2018. Idag är Brooklyn gift med den amerikanska skådespelerskan Nicola Peltz. Paret bor tillsammans i Los Angeles, Kalifornien.