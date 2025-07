Kelly Osbournes första ord om pappa Ozzys död

Kelly Osbourne förlovade sig med Sid Wilson på Black Sabbats avskedskonsert

År 2003 spelade far och dotter in en cover av Black Sabbaths ”Changes”, som toppade den brittiska singellistan.

Kelly Osbourne om sorgen efter sin pappa Ozzy

“I feel unhappy. I am so sad. I lost the best friend I ever had.", på svenska: "Jag känner mig olycklig, jag är så ledsen. Jag har förlorat den bästa vän jag någonsin haft."