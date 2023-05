Som pappa till både Bianca, Benjamin och Oliver Ingrosso så är Emilio Ingrosso, 57, ständigt aktuell. Men utöver det så är Emilio även en oerhört framgångsrik krögare, som har flera restauranger både i Stockholm och i Palma.

Här är allt du vill veta om den färgstarka krögaren Emilio Ingrosso!

Har Emilio Ingrosso en restaurang?

Ja, och inte bara en restaurang – här kan vi snacka om en driftig man. Efter sin artistkarriär så satsade Emilio på krogbranschen, något som visade sig vara ett smart drag. I Stockholm öppnade han restaurangerna Pane e Vino, Il Conte och Il Piccolo Conte, som alla blev stora succér under början av 2000-talet.

Kring år 2003 lämnade Emilio Sverige och flyttade till Palma, och tillsammans med sin fru Åsa Ingrosso öppnade han flera restauranger i Palma.

Emilio Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures.

De senaste åren har paret även öppnat flera restauranger i Stockholm. Idag ligger Emilio och Åsa Ingrosso bakom restaurangerna La Perla på Södermalm, Scarpetta i Stockholm City och Omino i Vasastan.

Hur träffades Emilio och Åsa Ingrosso?

I en intervju med Expressen har Åsa Ingrosso berättat om hur hon och Emilio träffades – och det var faktiskt på nätet!

Åsa skulle öppna en skoaffär på Mallorca och var i behov av en fabrik. Via gemensamma vänner så fick Åsa tips att kontakta Emilio då han hade bra kontakter via sin familj. Åsa och Emilio började skriva med varandra, och det blev snabbt passionerat mellan paret.

Åsa och Emilio Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures.

– Sen när vi träffades var det bara "klick" Det var fint. Det kändes som att komma hem. Det gick inte att stå emot, det har varit otroligt passionerat sedan dag ett verkligen, och är fortfarande, har Åsa berättat för Expressen.

Åsa och Emilio gifte sig år 2015.

Hur såg Emilio Ingrosso ut som ung?

Emilio Ingrosso föddes den 16 juli 1965 i Stockholmsförorten Farsta. Han slog igenom som dansare bakom Pernilla, och han skrev även flera låtar till Pernilla så som Paradise och I Need Your Love.

Emilio Ingrosso 1994. Bildkälla: Stella Pictures.

Emilio Ingrosso och Pernilla Wahlgren på scen ihop 1986. Bildkälla: Stella Pictures.

Emilio Ingrosso och Pernilla Wahlgren 1991. Bildkälla: Stella Pictures.

Tillsammans med sin bror Vito Ingrosso hade Emilio även en musikgrupp – duon kallade sig Bad Habits och de släppte en singel med titeln Naughty Girls.

Vad hände mellan Emilio Ingrosso och Pernilla Wahlgren?

Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso var gifta från 1993 fram till 2002 då skilsmässan var ett faktum. Under sin tid tillsammans fick de barnen Oliver, Bianca och Benjamin.

Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso gifte sig i Halland den 26 maj 1993. Bildkälla: Mark Earthy/ TT Bild

Pernilla och Emilios förhållande var kantat av bråk, något som Pernilla har berättat om. År 2002 polisanmälde hon Emilio för misshandel men tog tillbaka anmälan. År 2005 polisanmälde hon Emilio ännu en gång. Detta då han mordhotade henne.

“En jävla hora, det är vad du är! Jag ska knäppa din kille en dag. Hajar du det?!”, ska Emilio ha sagt. År 2006 åtalades Emilio för misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak.

I rätten berättade Pernilla om hur Emilio år 2002 skulle ha misshandlat henne i hennes hem. Detta efter att deras förhållande hade tagit slut.

– Han kastade in mig i vardagsrummet och jag fick slag i ansiktet. Det jag minns mest var att han kastade saker på mig. Och att barnen var hemma. Alla skrek och ville få honom att sluta. I tumultet så gick han plötsligt. Jag var väldigt upprörd och allt var obehagligt. Jag kände att "nu räcker det", berättade Pernilla under rättegången, något som Aftonbladet då rapporterade om.

Emilio dömdes för de två sistnämnda brotten – alltså olaga hot och övergrepp i rättssak – men har alltså aldrig blivit dömd för misshandel.

År 2017 syntes Emilio i "Wahlgrens värld" och Pernilla berättade då för Expressen om hur deras relation såg ut.

– Vi bråkar inte längre och vi är inte oense. Så det är faktiskt inga konstigheter alls. Det var väldigt trevligt, berättade hon då.

Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrosso och Emilio Ingrosso när Bianca tävlade i Let's Dance år 2017. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Emilio Ingrosso några tatueringar?

Ja, Emilio Ingrosso har en riktigt kaxig tatuering på sin underarm. Han har låtit tatuera in en italiensk text som lyder A Fanculo Tutti. Det betyder ungefär "Fuck you all".

Har Emilio Ingrosso gjort några skönhetsingrepp?

Ja, Emilio Ingrosso har gjort flera hårtransplantationer, något som han öppet berättat om på sociala medier.

"Ni män som har tankar på detta så är det det bästa jag har gjort!!!", skrev Emilio efter att ha genomfört två hårtransplantationer.

Emilio Ingrosso längd

Många är det som undrar hur lång Emilio Ingrosso är, och det finns det dessvärre inga uppgifter på riktigt. Är du däremot nyfiken på hur lång Emilios son Benjamin Ingrosso är så kan du få veta det här.

Vad heter Emilio Ingrosso på Instagram?

På Instagram har Emilio Ingrosso över 50 000 följare, och där uppdaterar han ofta om sitt liv med hustrun Åsa och den soliga vardagen i Palma, varvat med god mat och inspiration.

Vill du följa Emilio Ingrosso på Instagram så hittar du honom under namnet @emilioingrosso.

