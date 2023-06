Allt om Erik Galli: Familj, expojkvännen och SD-bögar

Erik Galli – aktuell med SD-bögar på SVT

Att vara SD och gay har länge varit tabu, men nu ger sig "SD-bögarna" till känna i samhällets alla nivåer, hela vägen upp i EU och riksdagen. De kallas homonationalister, är konservativa, invandringskritiska, ogillar Pride och tar avstånd från Drag Story Hour.

I SVT:s nya dokumentär "SD-bögar" följer Erik Galli, 32, sverigedemokratiska väljare, debattörer, politiker och företrädare för amerikanska Gays for Trump för att förstå ett växande samhällsfenomen: homonationalismen.

Foto: Skärmdump SVT

Erik Gallis familj: Föräldrar och syskon

Det har funnits frågetecken gällande ifall Erik och Claudia Galli Concha är släkt, men det är dem inte. Vem Eriks familj är har han inte varit öppen med sociala medier, så det återstår att vara ett frågetecken.

Har Erik Galli någon pojkvän?

Erik är så vitt vi vet inte i ett förhållande just nu. Men i hans SVT dokumentär "Under kniven" får tittarna se hans ex Fredrik Söderholm. För Göteborgs posten berättar han att hans ex tyckte att det var osexigt med hans ängslighet över sitt utseende.

– När jag träffar mitt ex Fredrik och han säger min ängslighet över mitt utseende var ett osexigt inslag i vår relation – då vet jag tyvärr att programmet blir sämre om det klipps bort. Så nu har vi liksom inte klippt bort någonting. Och det känns jävligt läskigt, säger han till tidningen.

Erik Galli berättade om skönhetsingrepp i "Under Kniven"

I dokumentären "Under Kniven" öppnar journalisten Erik Galli upp sig om sina skönhetsingrepp, som han länge försökt gömma. Han berättar att han redan i tomåren började drömma om att förändra sitt ansikte.

Han gjorde sitt första ingrepp i 20-årsåldern och har sedan dess genomfört olika typer av utseendeförändringar.

– Den enda gången jag har känt så här inför att berätta någonting, det var när jag kom ut som bög. De påminner mycket om varandra, de här känslorna. Man känner ”jag är en vuxen människa som gör vad jag vill med min kropp”, ändå känns det helt omöjligt att berätta om det, säger Erik Galli till TT.

Operationen gick snett

Erik Galli berättar om hur han som 23-åring åkte till Polen för att operera näsan, vilket slutade med att den blev sne och han blev kroniskt snuvig. Han vill upplysa folk om att det faktiskt kan gå riktigt fel och att det kan vara på liv och död när det kommer till skönhetsoperationer.

Vad heter Erik Galli på Instagram?

Han heter @erikgalli och kan följas här: