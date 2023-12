Paow fick inte göra senaste skönhetsingreppet – läkaren vägrade

Paulina "Paow" Danielsson, 30, startade sin karriär som bloggare men har även synt i flera realityserier som Paradise Hotel, Ex on the beach och Temptation Island, och år 2014 vann hon PH. Men på senare år har fokuset flyttats och nu har hon blivit omskriven för sina operationer, vilket Nyheter24 har rapporterat om tidigare.

Nyheter24 har tidigare skrivit att Paow har gjort flera skönhetsingrepp, bland annat flera brösförstoringar, brazilian butt lift, flera näsoperationer och gjort trådlyft i ansiktet. Men kanske mest uppmärksammat blev hennes könsoperation för att få en "barbiefi**a".

Nu avslöjar Paow sin nya skönhetsoperation: "Ska bli mindre"



Läkaren vägrade operera Paow

Den som följer Paow på Instagram där hon heter plopp.paow, har kanske lagt märke till att hon är i Turkiet just nu. I Istanbul ligger den skönhetsklinik där Paow gjort de flesta av sina operationer. Nu är hon på plats för att göra nya skönhetsingrepp, bland annat vill hon göra sin panna mindre. Men det satte läkaren käppar i hjulen för, då han vägrar att göra operationen.

"Jag skulle egentligen göra ett pannsänkning. Men läkaren ville inte göra det då han inte "gillar den operationen" pga ärren man får efter.", skriver Paow på sin Instagram.