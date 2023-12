Paulina "Paow" Danielsson, 30, slog igenom som bloggare kring 2009 och därefter blev hon dokusåpadrottning med hela Sverige. På löpande band avverkade hon realitysåpor som Paradise Hotel, Ex on the beach och Temptation Island, och år 2014 vann hon PH.

Paow år 2010 – före sina många skönhetsingrepp. Bildkälla: Stella Pictures.

Paow innan hon gjorde sin näsoperation. Bildkälla: Stella Pictures.

Paow 2013. Bildkälla: Stella Pictures.

År 2021 så skaffade Paow ett konto på OnlyFans där hon säljer nakenbilder och videos till sina prenumeranter. Men det är inte bara det som har gjort henne omskriven de senare åren.

Utöver sina uppmärksammade och ofta stormiga kärleksrelationer så har Paow även varit öppen med att hon tycker om att operera sig. Faktiskt så till den grad att har hon kallat skönhetsoperationerna för en hobby.

– Alla har ju olika former av hobbys, min är att förändra mitt utseende, berättade hon i en livevideo i fjol.

Paulina "Paow" Danielsson efter sina ingrepp. Bildkälla: Instagram/plopp.paow

Paow och hennes operationer – vad har hon gjort för ingrepp?

Paow har gjort flera brösförstoringar, brazilian butt lift, flera näsoperationer och gjort trådlyft i ansiktet.

En av hennes mest uppmärksammade ingrepp är när hon valde att operera sitt kön för att få en "barbiefi**a" – en skönhetsoperation som hon med facit i hand tyckte var onödig.

Paow har opererat underlivet: "Jag har en..."

Paow har även gjort ett så kallat "Hollywood smile"-ingrepp. Då slipas de egna tänderna ner tills det bara återstår små stumpar. Sedan pryds stumparna av kronor.

Paow före och efter sitt Hollywood-smile. Bildkälla: Instagram/Paulina Danielsson

Skräckbilderna från operationen blev genast virala – det kan du läsa mer om här.

Paow och hennes pojkvän Cristian Brennhovd ska operera sig i Turkiet

De senaste veckorna har Paow och pojkvännen Cristian Brennhovd varit i Thailand där de solat, badat och spelat in material till OnlyFans.

Den som följer Paow på Instagram, där hon nu går under namnet plopp.paow, har nog lagt märke till att Paow och Cristian nu lämnat Thailands huvudstad Bangkok bakom sig för att istället flyga till Turkiet.

I Istanbul ligger den skönhetsklinik där Paow gjort de flesta av sina operationer, och den här gången ska hon dels göra ett omfattande ingrepp där hon ska flytta sin panna så att den blir mindre. Men det är inte det enda ingrepp hon ska göra.

På Instagram berättade Paow att hon även ska operera brösten ännu en gång. Först fundera hon på att "sy ihop brösten".

"Borde jag göra större bröst? Är LIVrädd för att lyfta brösten. Inte för att dom är hängiga men man blir ju äldre samt att de sitter ”långt ner”. Eller ska jag bara sy ihop dom mer?", skrev hon på sin Instagram för ett par dagar sedan.

Paow funderade över vad hon skulle göra för ingrepp. Nu har hon landat i ett beslut. Bildkälla: Instagram/plopp.paow

Men nu tycks hon ha landat i ett annat beslut.

"Ska ju som sagt förminska mina bröst har jag kommit fram till nu. Läskigt, ont och ärr. Men så får det bli", skrev hon på Instagram Story.

Förutom att flytta sin panna ska Paow nu förminska sina bröst. Bildkälla: Instagram/plopp.paow

Även Paows pojkvän ska operera sig. Vad han ska göra för ingrepp har de ännu inte avslöjat, men Paow har lagt upp videoklipp som visar hur Cristian ligger med infart och dropp i en sjukhussäng.