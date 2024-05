Laila Bagge i chock av Benjamin Ingrossos sexerkännande

På bara ett par år har Benjamin Ingrosso seglat upp på listan över en av Sveriges mest spelade artister. Man on the moon har över 100 miljoner streams, och andra hits Benjamin gjort är All night long, Kite och Det stora röda huset. Benjamin har släppt fyra studioalbum, varav det senaste – Playlist – kom 2022.

De senaste åren har Benjamin turnerat hårt och ihärdigt, och i år är han återigen ute på vägarna med turnén Better days tour. Våren har Benjamin turnerat i Europa och han har bland annat spelat i Tyskland, Nederländerna, England, Frankrike, Italien och Spanien.

– Jag får gåshud när jag tänker på hur mycket talang vi har i det här landet som har breakat utomlands. Det är faktiskt otroligt. Oavsett vad den här turnén kommer att leda till, att vara en svensk artist och ens få göra en Europaturné… Det är så mycket pengar som spenderas som man kanske inte får tillbaka. Jag är bara tacksam, sa Benjamin om turnén i en ny intervju med tidningen Café.

Benjamin Ingrossos ex-flickvänner

Med ett så fullspäckat schema så har Benjamin kanske inte riktigt haft tid att fokusera på kärleken. Benjamin hade ett längre förhållande med influencern Linnea Widmark, men efter sex år tillsammans så gick de skilda vägar år 2019.

Linnea Widmark och Benjamin Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures.

Under våren 2022 så började Benjamin dejta den norska influencern Frøya Sofie Winther, men ett år senare bekräftade Benjamin i en intervju med Aftonbladet att han var singel.

Något han tycks ta till vara på under sina resor utomlands, om vi säger så. När Benjamin Ingrosso gästade Laila Bagges intervjuprogram I säng med Laila Bagge så råkade Benjamin nämligen avslöja mer än vad som kanske var tänkt...

Benjamin Ingrosso och Laila Bagge. Bildkälla: Instagram/Lailabagge

Laila Bagge intervjuade Benjamin Ingrosso

I intervjun frågade Laila om det hänt att han haft sex till sina egna låtar.

– Att jag haft sex till mina egna låtar. Ja, den har råkat komma på. Med såhär shuffle, svarade Benjamin.

– Du skojar. Det är inte du som har satt på den då?, frågade Laila Bagge.

– Nej, nej, nej. Då har jag shufflat musik och så har den råkat komma på. Någon låt, svarade Benjamin då.

– Är inte det lite pinsamt?, undrade Laila genast.

Då råkade Benjamin avslöja att det kanske inte alltid är på hemmaplan som hans eskapader sker.

Benjamin Ingrosso uppträder i London under våren 2024. Bildkälla: Stella Pictures.

– Då byter jag bara. Ibland så kanske den personen inte ens vet att det är jag. Asså..., svarade Benjamin hemlighetsfullt.

– Jaha. Hur kan man ha missat det? Okej det här är utomlands. Det är det du pratar om, svarade Laila chockat.

– Kanske det, svarade Benjamin med ett skratt.