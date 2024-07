Raseri efter Josefin Ottossons hundvideo för OnlyFans: "Smaklöst"

Influencerprofilerna Julia Markham, 29, och Josefin Ottosson, 23, har varit aktiva på betaltjänsten OnlyFans i många år. Julia blev känd för svenska folket efter sin medverkan i Ex on the Beach, medan Josefin är någon som flera kanske minns som Paulina "Paow" Danielssons tidigare bästa vän.

OnlyFans har visat sig vara riktigt lukrativt för Julia, som under 2021 tjänade nästan en miljon kronor på sajten. Även Josefin Ottosson tjänar stora pengar på sitt innehåll på OnlyFans. Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur hon tjänar en kvarts miljon i månaden på sajten.

Julia Markham och Josefin Ottosson gör OnlyFans ihop

År 2022 stormade de kring Julia och Josefin då de spelade in material till OnlyFans tillsammans. Detta då de checkade in på ett lyxigt hotell i Stockholm – som inte gärna ville förknippas med det materialet som duon filmade på hotellrummet.

"Detta är inget vi vill kommentera eller förknippas med, då hotellet är väldigt måna om sitt varumärke", skrev anställda på hotellet i en kommentar då.

Nu har Julia och Josefin återigen hamnat i hetluften. På Instagram har de lagt ut en video där de gör reklam för en gemensam video de spelat in för OnlyFans.

I klippet ses Julia och Josefin äta donuts på en picknickfilt. Med på filten är också en liten hund, som visar intresse för tjejernas bakverk.

"Någon vill smaka donut", står det att läsa i klippet.

Donut och även cookie är amerikansk slang för det kvinnliga könsorganet, så reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Att hunden figurerar i reklamen för deras video har fått Camilla Gervide – som driver Bloggbevakning – att se rött.

"Oavsett om de förekommer i det faktiska Onlyfans-materialet eller ej, så är det smaklöst. Otroligt smaklöst!", skriver hon i sin blogg.

Upprörda reaktioner efter Josefin och Julias video med en hund

I kommentarsfältet är flera läsare upprörda över duons drag att använda hunden i reklamvideon.

"Höjden av äcklighet om hunden är med! Fyfan!"

"Nice att locka till sig lite zoofiler när tittarna börjar tryta…"

"Smaklöst"

"KRÄKS!!! Lås in djuren i ett annat rum när du filmar!!"

"Någon vill smaka donut. Cookie är slang för snippa. Ganska tydligt vad de försöker fiska fiska efter."

"Donut kan i den här kontexten (only fans) tolkas som en kod för det kvinnliga könsorganet (hålet). "Någon vill smaka donut" tillsammans med hund i kontexten reklam för OF."

Andra i kommentarsfältet tar Josefin och Julia i försvar och avfärdar kritiken som "moralpanik".