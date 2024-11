Det är en förändringens tid för Mauri Hermundsson, 29 – känd från succékanalen "Uppdrag Mat" på Youtube.

Sedan starten 2018 har kanalen legat under Aftonbladets flagg, men i juni tidigare i år gick Mustiga Mauri ut med nyheten att han sagt upp sig.

"JAG ÄR EN FRI MAN! Jag har startat ett eget produktionsbolag där vi numera äger Uppdrag Mat, min nya Youtubekanal samt framöver även producerar större TV4-produktioner", går det att läsa i inlägget.

Mauri Hermundsson släpper chips

Under hösten har Mauri Hermundsson också tagit klivet in i en ny bransch och släppt ett eget chipsmärke – något Nyheter24 uppmärksammade redan i början av året.

Chipsen släpps i fyra olika smaker: Chili Cheese, Dill and Wasabi, Sourcream and Onion och Green and Garlic. De tillverkas i en fabrik i Södertälje, bara ett stenkast från där Mauri växte upp.

Den personliga favoritsmaken är Chili Cheese, har han sagt i en intervju med Nyheter24:

– Jag blev så jävla lycklig när jag fick smaka första gången, för vi hade liksom lyckats. Det jag blev så glad över var att det smakade chili cheese fast i chipsform. Det kändes overkligt!

Mauri Hermundsson: "Folk hittar inte chipsen..."

Lanseringen har blivit en braksuccé i hela landet – så pass att inte ens går att få tag på chipsen på många håll.

Det här måste flera kunder och Instagramföljare ha skrivit till Mauri om, för tidigare i veckan la han ut en bild på sin Instagramstory och förklarade situationen lite närmare.

"Har aldrig fått så många DM:s som de senaste dagarna, och alla handlar om att folk inte hittar chipsen", skriver Mauri och fortsätter:

"Problemet är att de tagit slut nästan överallt, har vi sålt slut på 500.000 påsar på en vecka."

Mauri avslutar med att be om ursäkt till följarna.

