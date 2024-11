Iskra Kostic ålder – hur gammal är hon?

Iskra Kostic föddes den 24 mars 1990. Hon fyller 35 år under våren 2025.

Iskra Kostic längd – hur lång är hon?

Iskra Kostic längd är inte känd.

Iskra Kostic karriär – vilka filmer och serier har hon varit med i?

Iskra Kostic har studerat teater vid Fridhems Folkhögskola och skådespeleri vid Prague Film School i Prag samt Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, enligt hennes biografi på Göteborgs Stadsteaters hemsida.

Hon har medverkat i många teateruppsättningar och syntes i rutan för första gången i kortfilmen "Banshee" 2014. Iskra Kostic har även varit med i flertalet tv-serier, nämligen "Vår tid är nu", "Riding in Darkness" och "The Detective from Beledweyne", enligt IMDB.

Iskra Kostic med sällskap, 2024. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Är Iskra Kostic med i "Helikopterrånet"?

Nu är Iskra Kostic med i ytterligare en serie, närmare bestämt Netflix nya satsning "Helikopterrånet".

Miniserien har premiär på streamingtjänsten den 22 november 2024 och bygger på Jonas Bonniers roman om det berömda Helikopterrånet i Västberga 2009.

Serien är regisserad av Daniél Espinosa, som även regisserade succéfilmerna "Snabba Cash".

– Alla bra saker som jag gjort under i min yrkesgärning handlar om att beskriva den kriminella världens olika aspekter. Jag växte upp bland kriminella och tycker det är intressant att prata om den här sidan av samhället, för jag tycker att det säger något om vad samhället är, har Daniel Espinosa sagt om "Helikopterrånet" i en intervju med TT.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Iskra Kostic spelar polisen Leonie, som leder polisjakten efter rånarna.

Andra skådespelare som medverkar i "Helikopterrånet" är bland andra Ardalan Esmaili, Mahmut Suvakci, Erik Svedberg-Zelman, Dejan Milacic, Vic Sonne, Johanna Hedberg och Wim Elfwencrona.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Producenten Ronnie Sandahl, skådespelaren Mahmut Suvakci, regissören Daniél Espinosa och Ardalan Esmaili. Foto: Pontus Lundahl/TT

Iskra Kostic partner – är hon gift?

Ja, Iskra Kostic är gift med Morten Vang Simonsen.

Morten Vang Simonsen, 2019. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Iskra Kostic make – vem är Morten Vang?

Morten Vang är en dansk-svensk skådespelare, även han född 1990. De flesta svenskar känner nog igen Morten från SVT-serien "Vår tid är nu" från 2017, där han i den tredje säsongen spelade karaktären John.

Som nämnt medverkade även Iskra Kostic i samma serie, men det var inte där hon och Morten Vang möttes för första gången. Iskra och Morten blev nämligen ett par under skådespelarutbildningen i Göteborg, enligt Billedbladet.

Paret gifte sig några år senare, 2020, vilket Morten då avslöjade i ett inlägg på Instagram.

Texten under bilden löd: "She said YES".

– Jag visste att vi skulle vara tillsammans för alltid, och under förberedelserna för en föreställning fick jag idén att fria. Jag köpte en ring och gick med den i en vecka, berättade Morten för Billedbladet efter frieriet och la till:

– Vi gick en promenad på en torg med utsikt över staden, där vi också åkte när vi blev tillsammans. Då sa hon, ”det kan vara roligt om du friade nu.” Och det gjorde jag. Det var ett stort ögonblick.

I dag bor Iskra Kostic och Morten Vang i Göteborg.

Iskra Kostic familj – har hon barn?

Det är oklart om Iskra Kostic har barn.

Iskra Kostic Instagram – vad heter hon där?

Iskra Kostic går under användarnamnet @iskrakostic på Instagram.

