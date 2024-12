Mannen är en av TV4:s mest kända profiler, och har medverkat i ett av kanalens största program under flera säsonger. Han har även synts i stora produktioner för andra kanaler samt blivit intervjuad i flera framstående poddar och nyhetsprogram.

På sociala medier har mannen uppdaterat sina följare om sitt liv – som inneburit mycket resande. Men under resorna har mannen inte bara ägnat sig åt jobb. Nu åtalas han nämligen för att ha köpt sex vid över 31 tillfällen. Alla sexköp har ägt rum på thaimassagasalonger, och två av de som har sålt sex till mannen har haft behov av thailändsk tolk.

TV4-profil erkänner sexköp

TV4-profilen har erkänt alla tillfällen förutom ett – på en massagesalong i Stockholms innerstad. När det kommer till det tillfället så vill han varken erkänna eller förneka. Varför framkommer inte av den stämningsansökan som Nyheter24 har tagit del av.

TV4-profilen åtalas för att ha köpt sex under en period som sträcker sig från den 8 januari 2023 fram till den 25 januari 2024. Under vissa perioder köpte mannen sex flera gånger under en månad. I mars 2023 så köpte han sex den 2, 11, 27 och 29 mars. Även i april köpte mannen sex varje vecka – 4, 11, 18, 24 och 26 april.

TV4-profilens ord samma dag som sexköpet: "Tacksam"

På sociala medier har TV4-profilen flera kända följare, och både artister, programledare och skådespelare kommenterar flitigt på hans bilder.

Mannen är en av TV4:s mest framstående profiler. Bildkälla: Stella Pictures.

På en bild som mannen lagt ut samma dag som han köpte sex så skrev han:

"Det finns mycket att vara lycklig för de här dagarna. Känner mig tacksam", följt av en del emojis och hashtags som "lycklig" och "älskar livet".

