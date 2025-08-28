Den 29 augusti 2025 har den danska dokumentärserien "Hästtjejen från Helvetet" premiär på HBO Max. Dokumentären undersöker fallet med Frank Dan Nørgaard Jørgensen som försvann spårlöst sommaren 2022. Nyheter24 går igenom allt du vill veta om den!

Hur dog Frank Dan Nørgaard Jørgensen?

I juli 2022 anmäls den då 40-årige fyrabarnspappan Frank Dan Nørgaard Jørgensen försvunnen efter att inte ha dykt upp på en inplanerad dejt med sin dåvarande flickvän Rikke.

Några dagar senare hittas Franks bil uppeldad på en parkeringsplats i skogen på Djursland i Danmark. Utredningen visade att 40-åringen strypts och misshandlats till döds med ett järnrör den 14 juli 2022, skriver Jyllands-Posten.

Franks bil hittades uppeldad i en skog. Foto: HBO Max.

Vilka dömdes i fallet med Frank Dan Nørgaard Jørgensen?

De som låg bakom mordet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen var bland annat ett par i 39-årsåldern, där kvinnan i paret väntade Franks barn. Enligt åklagaren ville paret inte att Frank skulle vara inblandad i barnets liv, vilket ledde till det planerade mordet. Innan Frank mördades hade paret gjort ytterligare tre försök att döda 40-åringen.

Paret tog även hjälp av fyra vänner för att mörda Frank, vilket ledde till att totalt sex personer dömdes i fallet. Paret fick 14 års fängelse för mord och de tre tidigare mordförsöken.

– Det som gör det här fallet särskilt ovanligt är kvinnan vars enorma passion för hästar visade sig vara central i fallet. Som kriminalreporter har jag sällan bevittnat något så förrädiskt, säger kriminalreportern Camilla Marie Nielsen, enligt ett pressmeddelande från Warner Bros. Discovery.

Vad hände med flickvännen Rikke?

Vid Franks försvinnande hade han varit tillsammans med sin dåvarande flickvän Rikke i några månader, enligt EB. Till tidningen har hon berättat att hon fick reda på Franks död genom media.

– Jag har förstått att polisen hittade honom på torsdagen. Så de hade vetat om det i 24 timmar. Det är grymt att de inte bara berättade det för mig, sa hon till tidningen 2022.

Rikke har valt att inte gå ut med sitt fullständiga namn i media, och Nyheter24 har inte tagit del av uppgifter kring vad Rikke gör eller hur hon lever i dag.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen och flickvännen Rikke. Foto: HBO Max.

När har "Hästtjejen från helvetet" premiär på HBO Max?

"Hästtjejen från helvetet" har premiär fredagen den 29 augusti 2025 på HBO Max.

Hur många avsnitt består "Hästtjejen från helvetet" av?