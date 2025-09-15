Det har blivit dags för hajpade "Black rabbit" att ha premiär på Netflix! Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om miniserien.

Det har varit ett helt gäng efterlängtade film- och seriesläpp på Netflix på sistone.

I förra veckan hade "Halva Malmö består av killar som dumpat mig", baserad på Amanda Romares bok med samma namn, premiär och dessförinnan hade "The Thursday murder club", med bland andra Pierce Brosnan och Helen Mirren, premiär.

"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" hade premiär i förra veckan. Foto: Pressbild/Netflix

Och nu är det alltså dags för ännu en efterlängtad premiär. Den omtalade miniserien "Black rabbit" landar nämligen hos streamingtjänsten i veckan.

När har Black rabbit premiär på Netflix?

Mer specifikt har "Black rabbit" premiär på Netflix på torsdagen den 18 september 2025.

Black rabbit handling – finns det en trailer?

"Black rabbit" är en fartfylld trhiller som, enligt Netflix Tudum, utspelar sig på New Yorks nattklubbsscen och som handlar om två bröder: Jake och Vince Friedkin. Den förstnämnda driver den exklusiva och framgångsrika krogen Black rabbit, men när den senare plötsligt dyker upp för att hjälpa till med företaget ställs allt på ända.

Vince dras nämligen med stora skulder och snart ställs bröderna inför faror som riskerar att förstöra allt som de byggt upp.

Nedan hittar du den officiella trailern för "Black rabbit" som Netflix släppt.

Hur många avsnitt består Black rabbit av?

"Black rabbit" är en miniserie och består totalt av åtta avsnitt. De två första avsnitten är regisserade av Jason Bateman, medan avsnitt tre och fyra regisserats av Laura Linney. Avsnitt fem och sex har regisserats av Ben Semanoff och de två sista avsnitten av Netflix-serien har regisserats av Justin Kurzel.

Black rabbit rollista – vilka skådespelare är med?

Huvudrollsinnehavarna i serien är de minst sagt etablerade Hollywood-skådisarna Jason Bateman och Jude Law, vilka alltså spelar bröderna Friedkin.

– Det handlar egentligen om två bröder som älskar varandra, men som inte passar ihop. Den ene är en misslyckad typ, medan den andre är mycket mer städad. Det är något som alla kan relatera till. Alla har antingen ett syskon eller en vän som man älskar att umgås med, men det är också lite farlig. Den personen brukar ställa till problem, men det är verkligen spännande att vara med dem, har Bateman sagt till Netflix Tudum.



Jude Law och Jason Bateman. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Den övriga rollistan ser, enligt Netflix Tudum, ut så här:

Cleopatra Coleman – inredningsarkitekten Estelle

– inredningsarkitekten Estelle Amaka Okafor – kocken Roxie

– kocken Roxie Ṣọpẹ́ Dìrísù – musikern och entreprenören Wes

– musikern och entreprenören Wes Dagmara Dominczyk – Jakes exfru Val

– Jakes exfru Val Chris Coy – bookmakern Babbitt

– bookmakern Babbitt Troy Kotsur – bookmakern Joe Mancuso

– bookmakern Joe Mancuso Abbey Lee – bartendern Anna

– bartendern Anna Odessa Young – tatueraren Gen

– tatueraren Gen Robin de Jesus – kocken Tony

– kocken Tony Amir Malaklou – investeraren Naveen

– investeraren Naveen Don Harvey – bartendern Matt

– bartendern Matt Forrest Weber – kriminelle Junior

– kriminelle Junior Francis Benhamou – journalisten Lisa Klein

– journalisten Lisa Klein Gus Birney – aspirerande skådespelaren Mel Whitney

– aspirerande skådespelaren Mel Whitney Jon Ales – artisten Jules Zablonski

– artisten Jules Zablonski Steve Witting – långivaren Andy

