Nyheter24
Annons
Nöje /TV /netflix

Black rabbit på Netflix: Rollista med skådespelare & avsnitt

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 16:35
Jude Law och Jason Bateman, Black rabbit-billboard och huvudrollsinnehavarna i serien
"Black rabbit" kommer till Netflix. Foto: Phil McCarten/AP/TT, Pressbild/Netflix och Stella Pictures

Det har blivit dags för hajpade "Black rabbit" att ha premiär på Netflix! Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om miniserien.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

netflix, tv-serie

Det har varit ett helt gäng efterlängtade film- och seriesläpp på Netflix på sistone. 

I förra veckan hade "Halva Malmö består av killar som dumpat mig", baserad på Amanda Romares bok med samma namn, premiär och dessförinnan hade "The Thursday murder club", med bland andra Pierce Brosnan och Helen Mirren, premiär. 

LÄS MER: Rollista i "Halva Malmö består av killar som dumpat mig"

"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" hade premiär i förra veckan. Foto: Pressbild/Netflix

Och nu är det alltså dags för ännu en efterlängtad premiär. Den omtalade miniserien "Black rabbit" landar nämligen hos streamingtjänsten i veckan. 

Annons

När har Black rabbit premiär på Netflix?

Mer specifikt har "Black rabbit" premiär på Netflix på torsdagen den 18 september 2025. 

Black rabbit handling – finns det en trailer?

"Black rabbit" är en fartfylld trhiller som, enligt Netflix Tudum, utspelar sig på New Yorks nattklubbsscen och som handlar om två bröder: Jake och Vince Friedkin. Den förstnämnda driver den exklusiva och framgångsrika krogen Black rabbit, men när den senare plötsligt dyker upp för att hjälpa till med företaget ställs allt på ända. 

Vince dras nämligen med stora skulder och snart ställs bröderna inför faror som riskerar att förstöra allt som de byggt upp. 

Annons

Nedan hittar du den officiella trailern för "Black rabbit" som Netflix släppt.

MISSA INTE: Här är alla deltagare i "Spelet" på SVT

Hur många avsnitt består Black rabbit av?

"Black rabbit" är en miniserie och består totalt av åtta avsnitt. De två första avsnitten är regisserade av Jason Bateman, medan avsnitt tre och fyra regisserats av Laura Linney. Avsnitt fem och sex har regisserats av Ben Semanoff och de två sista avsnitten av Netflix-serien har regisserats av Justin Kurzel.

Annons

LÄS MER: Morden i Sandhamn säsong 11: Skådespelare, avsnitt & premiär

Black rabbit rollista – vilka skådespelare är med?

Huvudrollsinnehavarna i serien är de minst sagt etablerade Hollywood-skådisarna Jason Bateman och Jude Law, vilka alltså spelar bröderna Friedkin. 

– Det handlar egentligen om två bröder som älskar varandra, men som inte passar ihop. Den ene är en misslyckad typ, medan den andre är mycket mer städad. Det är något som alla kan relatera till. Alla har antingen ett syskon eller en vän som man älskar att umgås med, men det är också lite farlig. Den personen brukar ställa till problem, men det är verkligen spännande att vara med dem, har Bateman sagt till Netflix Tudum.

Jude Law och Jason Bateman. Foto: Chris Pizzello/AP/TT
Annons

Den övriga rollistan ser, enligt Netflix Tudum, ut så här:

  • Cleopatra Coleman – inredningsarkitekten Estelle
  • Amaka Okafor – kocken Roxie
  • Ṣọpẹ́ Dìrísù – musikern och entreprenören Wes
  • Dagmara Dominczyk – Jakes exfru Val
  • Chris Coy – bookmakern Babbitt
  • Troy Kotsur – bookmakern Joe Mancuso
  • Abbey Lee – bartendern Anna
  • Odessa Young – tatueraren Gen
  • Robin de Jesus – kocken Tony
  • Amir Malaklou – investeraren Naveen
  • Don Harvey – bartendern Matt
  • Forrest Weber – kriminelle Junior 
  • Francis Benhamou – journalisten Lisa Klein
  • Gus Birney – aspirerande skådespelaren Mel Whitney
  • Jon Ales – artisten Jules Zablonski
  • Steve Witting – långivaren Andy

MISSA INTE: Sveriges mästerkock höstsäsongen 2025: Deltagare & jury

Kan vi förvänta oss en säsong 2 av Black rabbit?

Eftersom Netflix beskrivit "Black rabbit" som en miniserie är det troligt att den första säsongen också blir den enda. 

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:35
Nöje
/ TV

Black rabbit på Netflix: Rollista med skådespelare & avsnitt

Lördag
06:54
Sport

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Svensk tid för matchen

Torsdag
18:04
Nöje
/ TV

Här är alla deltagare i "Spelet" på SVT

Onsdag
05:31
Nöje
/ TV

Allt om Dilan Apak: Tv-serier, utbildning och partner

Tisdag
05:27
Nöje
/ TV

Rollista i "Halva Malmö består av killar som dumpat mig"

Söndag
16:04
Nöje
/ TV

Deltagarens hemliga alkoholknep på festerna i Paradise Hotel

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons