Steffo Törnquist grova fräckis i Nyhetsmorgon

Steffo Törnquist är inte känd för att vara blyg, och det var han inte heller i TV4:s Nyhetsmorgon på fredagen.

Steffo Törnquist, 68, är en av Sveriges mest folkkära programledare, och var med och byggde upp TV redan från starten 1990.

– Det var fantastiskt. Vi fattade ju inte hur kul det var. Det har ju aldrig hänt sen dess att man har startat en kanal på det sättet med nyhetsredaktion och...Svinkul var det, har Steffo Törnquist berättat i Bathina Philipsons podd "Bathinas skilda möten".

Steffo Törnquists möte med GVFÖ-paret

I 25 år har han varit programledare för Nyhetsmorgon och det har gjort den 68-årige programledaren bekväm framför kameran.

Det märktes i fredagens program när Dennis och Jannika Svensson från årets säsong av SVT-programmet "Gift vid första ögonkastet" var på besök i studion.

På plats i soffan mitt emot satt Steffo Törnquist och Sofia Geite, redo att intervjua paret.

Frågan i Nyhetsmorgon

Då passade Steffo Törnquist på att ställa den oblyga frågan om när paret blev intima för första gången under inspelningen.

– Ja... det beror ju på. Vi sover ju med varandra, säger Jannika Svensson i Nyhetsmorgon och fortsätter:

– Kan vi ta det i pausen? Nej, men vi blev ju gravida redan i andra veckan av experimentet men sen fick vi missfall en månad efter experimentet var färdigt. Så svaret på din fråga är andra veckan.



I dag är paret fortfarande gifta, och har en son som heter Leon som föddes i juli i år.