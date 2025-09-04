Per Skoglund är en av TV4: s populäraste profiler och är ständigt aktuell i Nyhetsmorgon med sina travtips. Där har han även blivit känd för sin goda aptit och hur han hugger in på maten som serveras i tv-köket.
Under onsdagen var det dags för den 115:e upplagan av "Hästonsdag" i "Nymo", och då passade Per Skoglund på att ta med sig ponnyn Pim till studion för en frågesport.
Per Skoglunds svåra fråga i TV4
I programmet var det Maria Forsblom och Axel Pileby hästkunskaper som skulle sättas på prov, men en fråga ställde till det för programledarna.
– Om det finns en snopp på en häst, var i så fall sitter den? säger Per Skoglund och fortsätter:
– Var så god att peka Axel.
Här går Nyhetsmorgons programledare bet
De båda programeldarna pekade mot hästens kön, men gick bet. Så enkelt var det såklart inte.
– Fel båda två. Det är skapet. Om hästen har en snopp sitter den fram här på nosen, säger Per Skoglund.
– Så snopp är inte könsorganet? säger Maria Forsblom.
– Nej, inte på en häst, säger Per Skoglund.