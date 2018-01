Den 11e augusti kommer hon alltså till Sverige. Superstjärnan som har sålt över 150 miljoner skivor och har låtar som förmodligen de flesta i världen kan nynna på. Britney slog igenom 1997 med låten "Baby one more time" och sen dess har hon släppt superhits som "Oops! I dit it again", "Toxic" och "Womanizer".

De flesta hade nog gissat på Stockholm, Göteborg eller kanske Malmö. Men Britney kommer inte till någon av våra storstäder. Hon kommer nämligen till...

Sandviken!

Sandviken är en liten stad i Gästrikland med arenan Göranssons Arena, och det är alltså dit superstjärnan kommer att komma med allt hon har att erbjuda.

Brittney Spears slog igenom med "...Baby one mor time". Bildkälla: Giphy

"Britney: Piece of me"

Besöket till Sverige kommer att vara en del av hennes Europa-turné där hon kommer att framföra showen "Britney: Piece of Me". Stjärnan har under lång tid framfört showen i Las Vegas och den har blivit hyllad av publiken. Men Britney har även mött mycket kritik. Fansen menar på att hon kör playback:

"Det som var dåligt var att hon körde hela showen playback. Hon är en fantastisk dansare så jag antar att det i alla fall är något." skriver en användare på Tripadvisor.

En annan användare på samma sida håller med, men tycker att det är något som alla redan borde veta:

"Alla som någonsin överväger att gå på detta borde veta att hon inte sjunger live. Aldrig någonsin. Det är Britney! Vi vet att det är hennes grej, så jag var inte besviken. Jag gillade verkligen showen, den hade alla klassiska Britney-låtar och scen-showen var riktigt cool."

"Britney: Piece of me", kommer från Las Vegas till Sandviken. Bildkälla: Instagram

"Detta är ett måste"

Och sen finns det de som inte alls bryr sig om om Britney sjunger live eller inte utan är hur nöjda som helst med upplevelsen:

"Wow! Detta är en världsstjärna, hon tar över hela vegas med sin grymma show. Vatten, eld, konfetti m.m. Detta är all in, grym dans och alla hits. Detta är ett måste." skriver ytterligare en användare på Tripadvisor.

Oavsett om Britney sjunger live eller inte hyllar publiken showen, och vi säger grattis till Sandviken som får äran att ta emot superstjärnan!