Det är i en intervju med tidningen Hänts reporter Johanna Bladh som "Ex on the beach"-profilen My Karlberg, 19, får göra en form av sanning och konka – men det finns faktiskt bara sanning som alternativ.

Bland annat kommer det fram att My efter en natt på Grand Hotel i Stockholm råkade knuffa Skam-stjärnan

Sedan får My frågor om sin ex-pojkvän Ben Mitkus, 23. Paret var tillsammans i två år, men gjorde slut i höstas. Ben är nu tillsammans med Nicci Hernestig, 18, och paret har flyttat ihop.

Ben Mitkus och Nicci Hernestig. Bildkälla: Instagram.

Ben och Nicci har även startat en gemensam Youtubekanal – och om det får My en fråga.

– Jag har sett några vloggar när Nicci har varit med. Hon är ju duktig på det!, säger My.

My berättar att det var snack om att hon och Ben skulle starta en gemensam kanal under tiden de var ett par, men My ville inte vara en del av Youtube-världen.

– Det var så grovt, så mycket hat. En dålig plattform just då och mycket skitsnack, säger My.

My berättar vidare att det känns lite "what the fuck" att Ben har gått vidare så snabbt och att Ben och Nicci blev sambos så fort.

My Karlberg. Bildkälla: Instagram.

– Vi var tillsammans i två år och snackade om att flytta ihop men det blev aldrig av. Och nu har de varit tillsammans i bara några månader och flyttar ihop. Men det är inte så att jag sitter och gråter, säger My till Hänt.

My berättar att hon absolut inte är avundsjuk och säger att hon är jätteglad för Bens skull och att hon själv lever sitt liv.

En som inte är särskilt förtjust i intervjun med My är just Ben. I en kommentar under klippet har Ben skrivit:

"My vill alltså fortsätta ensam och bygga vidare på sitt eget namn, hon vill helst inte förknippas med mig nu efteråt och det tycker jag att ni borde respektera. Hon har fått en sån bra möjlighet att bygga sitt eget namn och kanske visa upp sig själv till fullo nu med eotb och så ska ni ändå ta dit henne och låtsas som att ni ska göra något roligt och intervjua för att sedan linda in henne i något kring mig. Sjukt oskönt av er mot henne. Jag avbokar eran programidé & intervju, ni får hitta någon annan. /Ben".

Många har kommenterat att de håller med Ben och att det dags att låta My gå vidare.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.