På måndag ser vi Youtubern Ben Mitkus, 23, göra entré i "Farmen VIP" i TV4.

Förutom Ben så kommer vi se artisten, Youtubeprofilen, Göteborgs stolthet, proffsboxarenoch Ullared-stjärnan

Även höjdhopparen Patrik Sjöberg, artisten Samir Badran, hästbonden Sigrid Bergåkra och den tidigare skönhetsdrottningen och Miss Universum-vinnaren Yvonne Ryding är med i "Farmen VIP".



Ben Mitkus i Farmen VIP. Bildkälla: TV4

Men har du koll på Ben Mitkus? Här är allt du behöver veta om Youtubestjärnan:

Vem är Ben Mitkus?

Ben Mitkus föddes den 23 december 1994 och är alltså 23 år gammal. Ben föddes i Litauen och kom till Sverige som fyraåring, och bor nu i Järfälla utanför Stockholm.

Ben driver en av Sveriges största Youtubekanaler där han har snudd på en halv miljon prenumeranter.

Ben är känd för sina ofta provokativa videos – han väckte stor uppmärksamhet när det i februari 2017 läckte ut en video där det såg ut som att han snortade kokain. Kort därefter framkom det att det hela var ett prank.

Ben Mitkus kokainvideo. Bildkälla: Youtube

Var är Ben Mitkus känd ifrån?

Förutom att driva sin framgångsrika Youtubekanal så är Ben även artist. Redan 2014 sökte Ben till Idol och på sin audition så blev han rejält dissad av Alexander Bard – men Laila och Anders Bagge tyckte att Ben hade något.

Han behövde bara öva lite mer...

Två år senare – med lite hjälp av en sångpedagog – så var Ben redo att släppa sin debutsingel.

Hans låt "Kills me" släpptes i juni 2016 och har hundratusentals spelningar på Spotify, och över 3,1 miljon visningar på Youtube.

Den som har sett programmet "Ung & Bortskämd" i TV3 kanske även minns att Ben var med år 2015, och han slutade då på en delad andraplats.

Vem är Ben Mitkus flickvän?

Ben Mitkus var tidigare tillsammans med My Karlgren. Paret hade ett struligt förhållande där de gjorde slut och blev ihop igen. Han släppte även kärlekslåten "U know" som en hyllning till My.

Ben Mitkus ex-flickvän My Karlgren. Bildkälla: Instagram.

Men i slutet av 2017 så tog förhållandet med My slut och Ben är nu tillsammans med bloggerskan Nicci Hernestig, 18. Innan Nicci var ihop med Ben så dejtade hon "Temptation Island"-deltagaren Marcelo Peña.

My är nu med i den kommande säsongen av "Ex on the beach".

Ben Mitkus och flickvännen Nicci Hernestig. Bildkälla: Instagram.

Hur mycket pengar tjänar Ben Mitkus?

I en intervju med Nyheter24 i februari 2017 berättade Ben att han tjänade 30 000 kronor för varje gång han får en miljon visningar på Youtube.

År 2016 hade han 36 miljoner visningar på Youtube, vilket ger en mastig månadslön på 90 000 kronor i månaden. Men enligt Skatteverket så tjänade Ben 97 800 kronor under 2016.

Ben Mitkus. Bildkälla: Instagram.

Vad har han haft för bråk med Joakim Lundell?

Storbråket mellan Youtubestjärnorna Joakim Lundell och Ben Mitkus blossade upp sommaren 2017.

Ben trodde då att Joakim ville få honom sparkad från skivbolaget Ninetone där de bägge profilerna har kontrakt. Joakim blockade Ben, och på sin Youtubekanal publicerade Ben en video där han gav sin syn på bråket.

Youtubern Linn Ahlborg gav sig in i bråket och la upp en Story på sin Snapchat där hon syntes lyssna på Joakim Lundells låt "All i need", och som caption skrev Linn "Fuck Ben Mitkus".

Linn Ahlborg dissar Ben Mitkus. Bildkälla: Snapchat

Vad har hänt mellan Ben Mitkus och Linn Ahlborg?

Ben har i tidigare videos berättat att han har varit intresserad av Linn Ahlborg, men Bens känslor var långt ifrån besvarade.

Sommaren 2017 råkade både Ben och Linn befinna sig på Rhodos samtidigt. Linn hävdade då att de hade gått förbi varandra och hälsat. Men Ben gick då ut och sa att Linn ljög.

I ett klipp på sin kanal så gav Ben sin version av händelsen, och han hävdade att Linn hade skrikit "Ben!" på en bargata.

Dagen därpå hade de träffats igen, och då hade Linn sagt att hon inte gillat honom tidigare men nu tyckte att han var skön.

– Jag tycker att hon har huvudet ovanför molnen och är väldigt dömande, avslutade Ben.

Linn valde då att skriva en inte så subtil diss mot Ben på Twitter.

Linn Ahlborgs tweet om Ben Mitkus.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.