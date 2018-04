I fredags chockades världen av nyheten om att Tim "Avicii" Berglings hade gått bort. Efter en kort tids spekulation bekräftade Tim Berglings presskontakt, Ebba Lindqvist, att 28-åringen avlidit.

Tim slog igenom internationellt år 2011 med låten "Levels" och vann lojala fans världen över.

Hyllningar från världens alla hörn

Snabbt kom hyllningar från hela kändisvärlden och från människor som berörts av "Aviciis" skapelser. Svenska politiker som Stefan Löfven och Annie Lööf skrev hyllande inlägg via sina kanaler.

– Jag har nåtts av det sorgliga beskedet att Tim Bergling mer känd som Avicii, har gått bort. Han var ett av Sveriges största musikunder i modern tid. Jag tänker på hans närmaste, familj och vänner, skrev statsminister Stefan Löfven i ett Instagraminlägg.

Samma dag skrev Annie Lööf:

– Så otroligt sorgligt när människor går bort alldeles för tidigt. Avicii var en av de i särklass största svenskarna på världsscenen det senaste decenniet. Många är vi som gymmat, dansat och haft kul till Wake me up, Waiting for love och många fler. Vila i frid, Tim Bergling, på Twitter.



Även internationella artister som Calvin Harris och Liam Payne hyllade den bortgångna stjärnan.

Ni är underbara



Nu går Aviciis halvbror Anton Körberg ut på Facebook med ett tack för allt stöd som visats efter Tims död.

"Tack till alla fantastiska människor runt omkring mig för era fina ord i en tuff tid. Ni är underbara. Jag älskar er!" skriver han i ett Facebookinlägg.

Inlägget har fått stöttande kommenterar och gillats av hundratals människor. Under inlägget har vänner och fans lämnat fina ord:

"Skickar Styrkekramar till er alla och beklagar er stora sorg." och "Stor kram till dig och familjen".



Inget brott

Under lördagen gick polisen i Oman ut med att de utrett vad som lett till Tim Berglings död och att de inte misstänker något brott, enligt SVT.

Tim hade sedan en tid tillbaka haft problem med sin hälsa och opererade 2014 bort både sin gallblåsa och blindtarm. Två år senare valde Avicii att sluta turnera.

