Om du är en riktig Netflix-lover så har du säkert redan hetskollat "Stranger Things", "Narcos", "Orange is The New Black" och "Black Mirror". Kanske till och med sett om en säsong eller två.

Men hur är det egentligen med serierna som du missat? Här är sju Netflixserier som du säkert bläddrat förbi, men som du definitivt borde ge en ärlig chans.

Det är söndagskväll. Du har städat, lagat en Instagramvänlig middag och sätter dig nu framför soffan. Du är sugen på något lättsmälllt men ändå roligt. Smart humor men hjärtvärmande innehåll.

Då är Big Mouth exakt vad du letar efter.

Trots att det är en animerad serie kan den absolut inte klumpas ihop med Family Guy, Rick and Morty eller American Dad. I serien får vi följa bästisarna Nick Birch och Andrew Glouberman som går i sjunde klass medan de navigerar mellan vänskap, sexualitet och det obekväma, outhärdligt jobbiga som är att genomgå puberteten.

Atypical

I Atypical får vi följa 18-årige Sam som befinner sig på autismsspekrumet, i hans jakt på en flickvän. Vi får också följa hans syster Casey och föräldrar Elsa och Doug. Atypical är rolig, egen och främst intressant!

Något som är uppfriskande är att skaparna lade mycket tid på att göra Sam så verklig och autentisk som möjligt och därför hyrde in en expert inom beteendemönster hos barn i autismspektrumet – istället för att utgå från ett romantiserat och klyschigt perspektiv. En riktigt bra serie helt enkelt.

The Get Down

Vad får du om du blandar glitter, hip hop och riktigt snygga kläder? The Get Down. Bakom serien ligger bland annat Nas, en av hiphopens gudfadrar. Serien utspelar sig i New York på 70-talet där musik, gäng och droger fyller stadens gator. Vi följer huvudkaraktären Zeke, hans bästa vänner och hans kärlek Mylene.

I grunden är serien en färgglad tonårsserie som är fylld av kärlek, intriger och vänskap. Serien har också hyllats som en av de få med icke-vita män där alla karaktärer har flerdimensionella personligheter – något som hittills har varit ganska sällsynt i film-och serievärlden. Om du gillar musik och en spännande story så är The Get Down något för dig.

Dirk Gentlys Holistiska Detektivbyrå



Dirk Gentlys Holistiska Detektivbyrå är definitivt en av de skummaste och mest excentriska serierna på listan. Seriens handling är svår att sätta i ord, men föreställ dig att Inspector Gadget och supernatural fick ett kärleksbarn. Lägg sedan till lite våld och en riktigt intressant story. Då har du denna serie.

Om du lyckas hänga med på de första två avsnitten så kommer du att vara helt såld. En riktigt originell och smart serie.

Chewing Gum





Om du älskar cringe-humor och inte har något emot att djupdyka i pinsamma situationer, så är Chewing Gum serien för dig. I serien får vi följa 24-åriga Tracey – en kristen, Beyoncé-besatt ung kvinna medan hon kämpar för att få ha sex för första gången.

Vi får också följa alla egna och udda personer som bor i hennes bostadsområde. En bra serie om du har en dålig dag och bara vill skratta lite. Rekommenderas inte om du är en sådan som lätt skäms å andras vägnar.

Santa Clarita Diet



Om du gillar mörk humor och zombies så är Santa Clarita diet som gjord för dig. Spoiler alert: huvudkaraktären Sheila är levande död och livnär sig på människokött.

Vi får följa Sheilas förvandling från en mellanmjölkig mäklarfru till en blodtörstig kannibal. Spännande, rolig och lättsamt. Perfekt att maratonkolla tisdag kväll efter träningen.

The End of the Fucking World

Tänk dig Breaking Bad fast snabbare, tonårigare och med (lite) mindre misär.

The End Of The Fucking World tar bokstavligen med dig på en resa till vad som känns som the end of the fucking world. Med helt fenomenala skådespelare och en uttänkt storyline är TEOTFW en riktig nagelbitare.

I serien får vi följa 17-åriga James som misstänker att han är en psykopat och jämnåriga Alyssa som söker sig bort från ett svårt familjeliv. En mörk, humoristisk och ganska tung resa. Men riktigt, riktigt bra.

Perfekt en regnig dag när du bestämt dig att vara parkerad framför skärmen tills du går och lägger dig.

