8 saker du inte visste om Sandro Cavazza

Sandro Cavazza, 24, var rösten bakom Aviciis låt "Without you". Nu är Cavazza högaktuell med låten "High with somebody". Men hade du någon koll på de här åtta sakerna om honom?

Positivitet

Sandro brinner för något han kallar sommarpositivitet. Viljan att sprida glädje med sin musik är stor, och inte bli förknippad med ledsamma låtar som exempelvis Adele. Han älskar att känna känslor med folk – genom musiken, något han tidigare har berättat i TV4:s Nyhetsmorgon.

Jantelagen

Sandro menar att han har en "typisk svensk" sida inom sig som gör honom mer tillbakadragen. Lite "nu tar vi det lugnt" istället för att skryta.

Svenskt samarbete

Han skriver inte bara låtar till sig själv utan har nyligen gjort ett samarbete med svenska Norlie & KKV.

Sjungit i tunnelbanan

Hans karriär började med att han sjöng i tunnelbanan. Sandro har också stått på Hollywood Boulevard och sjungit med clowner för att ha råd med mat.

Bildkälla: Instagram/sandrocavazza

Bott i LA



I två år har Sandro bott i Los Angeles och jobbat med musik, men fick hemlängtan. Familj, vänner och hans band är det han mår bäst av – så han flyttade till Sverige. Det finns nämligen inget bättre för Sandro än svensk och Stockholmsk mentalitet. Han vill ha tryggheten och förankringen i Sverige för att sen kunna åka iväg och göra vad och vart som helst i världen.

Passion för att segla

Sandro brinner för att segla och har en egen segelbåt i Stockholm. Det tar mycket tid att underhålla segelintresset. Så mellan varje turné, eller egentligen så fort han får tid över, säger han "Hejhej!" och sticker iväg med segelbåten.

Knut på stämbanden



Anledningen till att Sandro flyttade till Los Angeles från första början var för att han hade problem med stämbanden. Samma problem som även John Mayer haft – knut på stämbanden, berättade han även i Nyhetsmorgon.

Drömmen

Den stora drömmen i Sandros liv har alltid varit att skriva musik och kunna jobba med det. Men eftersom han uppfyllt den drömmen och vill fortsätta med det, så har han en ny dröm. Högsta drömmen nu är att skriva en låt som sjungs av Chris Martin.