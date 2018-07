Den 27-åriga skådespelaren Bill Skarsgård går nu ut ihop med flickvännen Alida Morberg, 33, att de tillsammans väntar barn.

Det var under den årliga film- och serietidningsmässan Comic-Con i San Diego som Bill bekräftade den härliga nyheten. Men han ville inte kommentera ytterligare, utan han sa att "det är så privat" till Nöjesbladet.

Enligt uppgifter Nöjesbladet fått in är barnet redan planerat att komma i sommar.

Bills pappa, skådespelaren Stellan Skarsgård, 67, kommenterar med glatt humör uppgifterna när han träffar Nöjesbladet inför premiären av "Mamma Mia! Here we go again".

– Jag har åtta barn och ett barnbarn och nu ska jag få ett till. Det känns jättekul.

En hel skådespelarklan

Bill Skarsgård, som följt sin pappas fotspår, har senast varit i strålkastarljuset efter sin insats i Stephen King-skräckisen "Det". Där spelade han den skräckinjagande mördarclownen Pennywise. Han hyllades världen över av kritiker och biobesökare för sin roll.

Alida Morberg, dotter till Per Morberg, 58, är även hon skådespelare. Hon har medverkat i bland annat "Stockholm Stories" och "Beck – rum 302".

Det är inte bara Bill och Stellan som gjort skådespelarkarriär, utan bröderna Alexander, Gustaf och Valter Skarsgård passar bra framför linsen även dem.

Flyttade ihop

Det var förra året som Bill deltog i podcasten "Värvet" och berättade att han och flickvännen Alida skulle flytta ihop. Han sa:

– Jag och min tjej tittar på lägenhet i Stockholm. Sen vet jag inte om jag kommer i lägenheten så mycket. Men jag äger ingenting just nu och har i princip inte ägt någonting heller, så jag känner att det är dags att köpa någonting. Stockholm kommer alltid vara hemma, tror jag, för mig. Även om jag bor någon annanstans, eller var det än är, så kommer jag ju hem till Stockholm.

Kan det kanske vara så att de redan då var medvetna om det lilla livet? Det vet vi inte, men stort grattis till Bill och Alida!

