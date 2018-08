Linn Ahlborg om fylleresan: "Skulle puta med stjärten sexigt"

Det är sin senaste vlogg som Linn Ahlborg, 18, inte riktigt gör som alla andra Youtubers som visar upp en perfekt yta med VIP-lounge och hurtiga frukostar.

Linn och hennes bästa vän Hedvig Blom, 19, ska åka till Köpenhamn – och dagen innan resan har de varit ute och festat i Stockholm.

Omringade av påsar från snabbmatskedjan Max så berättar Linn, som är spritt språngande naken, att de ska ta flygbussen om två timmar.

Linn Ahlborg äter Max-mat spritt språngande naken på fyllan. Bildkälla: Youtube/Linn Ahlborg

Med nöd och näppe lyckas tjejerna packa och hinna med bussen – och efter många timmars sömn är de redo för Köpenhamn.

Linn och Hedvig gör den danska huvudstaden och det blir brunch, sol och bad vid Islands Brygge och sedan sushi på Tivolit i Köpenhamn.

På sushirestaurangen berättar Linn om en incident som skedde tidigare under dagen. Hedvig berättar att det var sjukt mycket snygga killar där – och Linn fyller snabbt i.

– Vissa killar var så snygga att det pirrade i pullan. Hursomhelst skulle jag imponera på de här killarna. Hedvig hoppade i först, så jag tänkte att "nu är det min chans, it's my time to shine", berättar Linn.

Linn Ahlborg och Hedvid solade och badade i Köpenhamn. Bildkälla: Youtube/Linn Ahlborg

Linn skulle "puta med stjärten lite sexigt" – men det fanns givetvis ett problem...

– Det är ganska högt från bryggan till vattnet så då hoppar jag och ångrar mig mitt i dyket. Så jag gjorde då årets magplask. När jag kommer upp till ytan så hör jag att ALLA skrattar, så då dök jag ner igen, berättar Linn i sin vlogg.

Linn Ahlborg och Hedvid Blom i Köpenhamn. Bildkälla: Youtube/Linn Ahlborg

Och Linns följare älskar när hon bjuder på sig själv. I kommentarsfältet skrattar fansen med henne – några av kommentarerna lyder:

"Din lilla händelse vid bryggan gjorde min dag. Kärlek till dig alltså, så jävla skön"

"Detta är fan nog den bästa och roligaste vloggen jag sett"

"Hahahah fucking ÄLSKAR DIG Linn, aldrig skrattar jag så mycket åt något i min ensamhet som till dina videos. KOMIKER"

"Det här är fan det BÄSTA jag sett i mitt liv"