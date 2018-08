Kim Kardashian West, 37, är en av vår tids mest kända kvinnor så det är inte konstigt att hon ofta har världens blickar riktade mot sig.

Kim är van att jagas av paparazzifotografer och varje steg hon tar förevigas – ofta i samband med familjen Jenner-Kardashians realityserie "Keeping up with the Kardashians" som nu är inne på sin femtonde (!) säsong.

Men bara för att Kim alltid lever i strålkastarljuset så gör inte hennes barn alltid det...

Kim Kardashian och North West. Bildkälla: Instagram/kimkardashian

Kim är mamma till döttrarna North West, 5, och Chicago, 6 månader, och sonen Saint, 2. Och tidigare i veckan blev Kim omskriven efter att en vaksam restauranggäst noterade något märkligt.

Kim besökte nämligen den lyxiga italienska restaurangen Carpaccio som ligger i området Bal Harbour i Miami. Med runt Kims bord satt hennes vänner Jonathan Cheban och Larsa Pippen.

Vid ett annat bord satt Kims dotter North med sin barnflicka. Enligt ögonvittnet Sara Liss så satt North mest och lekte med sin iPad. Ibland gick hon över till sin mammas bord och småsnackade lite.

Kim Kardashian och North West i Miami. Bildkälla: Stella Pictures.

Så varför fick North sitta själv?

Jo, det reder magasinet People ut.

– Kim filmade till "Keeping up with the Kardashians" och North hade sagt att hon inte ville filmas, så hon fick sitta vid bordet bredvid Kim, säger en källa till People.

Att ha Kim Kardashian som mamma och rapstjärnan Kanye West, 41, som pappa har även det väckt en del frågor hos North.

I en radiointervju så berättade Kim att North hade frågat henne "Mamma, varför är du känd?".

– Oh, okej, okej. Nu måste jag förklara det här för henne. Jag sa "vi har en TV-show", och North svarade "Åh, okej!".

North West och Kim Kardashian. Bildkälla: Instagram/khloekardashian