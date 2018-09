Kim Kardashians galna stilresa – på 10 år

Kim Kardashian West, 37, föddes in i en rik och känd societetsfamilj. I mitten av 2000-talet syntes hon ofta med dåvarande bästisen Paris Hilton som Kim även var stylist åt.

Kim blev ett världsnamn när hennes hemmagjorda sexfilm släpptes, och samma år började familjen Jenner-Kardashian spela in realityserien "Keeping up with the Kardashians".

I Kims privatliv har det hunnit hända en hel del sedan dess. Hon har varit gift med producenten Damon Thomas mellan åren 2000-2004. År 2011 gifte sig Kim med basketspelaren Kris Humphries – men det äktenskapet höll bara i 72 dagar.

Kim Kardashian år 2007. Bildkälla: Stella Pictures

I april 2012 började Kim dejta sin nuvarande make Kanye West, 41, och paret gifte sig den 24 maj 2014. Paret har idag tre barn tillsammans – döttrarna North och Chicago, och sonen Saint.

Efter att Kim och Kanye gifte sig hände också något med Kims stil – från att ha klätt sig i något tvivelaktiga outfits så blev Kim snabbt modevärldens älskling.

På Instagram har Kim 117 miljoner följare – och vi får helt enkelt inte nog av den färgstarka Kim.

Kim är nära vän med flera stora designers, och har prytt över sju omslag för det ansedda modemagasinet Vogue.

Såhär såg Kim Kardashian ut för mer än 10 år sedan. Bildkälla: Stella Pictures

Kim Kardashian har anlitat flera stylister genom åren, och i en intervju med Fashionista berättar en av Kims stylister om hur det är att styla Kim.

Stylisten Simone Harouche är född och uppvuxen i Los Angeles, och säger till Fashionista att mode finns i hennes blod – både hennes pappa och syster jobbar i samma bransch.

Kim har den senaste tiden klätt sig i vintagekläder från bland annat John Galliano, Raf Simons, Prada och Helmut Lang.

– Kim älskar vintage. 1990-talet och det tidiga 2000-talet är stora trender i modet just nu, så hon älskar att bära originalplaggen som fortfarande känns fräscha, säger Simone.

Är du nyfiken på Kim Kardashians stilresa? Från de tidiga dagarna på kändisfester till de neonfärger som vi sett Kim i den senaste tiden?

Se Kims förvandling i klippet ovan!

