Det var under söndagen som det irländska rockbandet U2 spelade i Paris.

Samtidigt som vallokalerna hade stängts här i Sverige och det svenska folket satt klistrade framför valvakor så valde U2:s sångare och frontfigur Bono, 58, att håna Sverigedemokraterna och deras partiledare Jimmie Åkesson.

Det var i början av 90-talet som Bono skapade sitt elaka alter-ego MacPhisto. Och det var i denna roll som Bono valde att gå till attack mot Jimmie Åkesson.

Bonos alter-ego bar djävulshorn, blodiga tänder och en hög svart hatt.

Bono i U2 hånade Jimmie Åkesson från scenen. Bildkälla: Youtube

– Jag kommer precis från Sverige. Jag visste inte hur mycket jag gillade svenskarna, långa blonda, blåögda... tråkiga, sa Bono från scenen, skriver Aftonbladet.

Bono upprepade sedan Jimmie Åkessons namn samtidigt som han lyfte högerhanden och gjorde flera Hitlerhälsningar.

Bonos alterego MacPhisto. Bildkälla: Youtube

– Nu verkar det som att svenskarna börjar upptäcka sin ariska potential, sa Bono till publiken och fortsatte:

– Jimmie Åkesson, jag gillar honom. Han har gjort så bra ifrån sig i valet idag, jag älskar val, jag älskar ballonger, jag älskar partier som spårar ur, sa Bono från scenen, något som syns i det klipp från konserten som just nu ligger ute på Youtube.

U2 är ett av världens största rockband genom tiderna och har gjort hits som "With or without you", "Sunday bloody sunday" och "Still haven't found what I'm looking for".



Vad Jimmie Åkesson tycker om det hela vet vi ännu inte – men han verkar inte ha varit något stort fan av U2.

När han tidigare har fått välja sina favoritskivor så har Jimmie valt banden Bee Gees och Dire Straits samt den svenska trubaduren Björn Rosenström och dennes album "Låtar som är sådär", skrev Aftonbladet.

Jimmie själv spelar i bandet Bedårande barn, och Jimmie har även sjungit med bandet Ultima Thule. Det klippet kan du se här.



