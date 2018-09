Det händer när Ex On The Beach-deltagarna åker ut – men kommer tillbaka 9 Reaktioner

| 14/09/2018 13:18 Nöje14/09/2018 13:18

Det finns många frågor och funderingar kring tittarsuccén Ex On The Beach. Därför tog deltagaren My Karlberg tillfället i akt och besvarade några av de vanligaste frågorna hon får om programmet.

