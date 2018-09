Emmygalan 2018 – här är alla vinnare

I natt var det äntligen dags för Emmy-galan i Los Angeles där flera välkända namn lyckades plocka hem de åtråvärda priserna. Orkade du inte sitta uppe och titta på galan men ändå vill veta vem som vann vad? Då har du kommit rätt för här är hela listan över vinnarna på Emmy 2018.

Bästa dramaserie

Vinnare för bästa dramaserie blev filmatiseringen av George R. R. Martins böcker Game of Thornes.

Bästa kvinnliga huvudroll – drama

Claire Foy plockade hem bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i The Crown.

Bästa manliga huvudroll – drama

Matthew Rhys stod som vinnare för sin roll i The Americans.

Bästa kvinnliga biroll – drama

Thandie Newton vann för sin roll i Westworld.

Bästa manliga biroll – drama

Peter Dinklage för sin roll i Game of Thrones.

Bästa regi – drama

Stephen Daldry, The Crown, för avsnittet Paterfamilias.

Bästa manus – drama

Joe Fields och Joe Weiseberg , The Americans för avsnittet Start.

Bästa komediserie

The Marvelous Mrs. Maisel.

Bästa kvinnliga huvudroll – komedi

Rachel Brosnahan i The Marvelous Mrs. Maisel.

Bästa manliga huvudroll – komedi

Bill Hader i Barry.

Bästa kvinnliga biroll – komedi

Alex Borstein i The Marvelous Mrs. Maisel.

Bästa manliga biroll – komedi

Henry Winkler i tv-serien Barry.

Bästa regi – komedi

Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel, för avsnittet Pilot.

Bästa manus – komedi

Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel, för avsnittet Pilot.

Bästa miniserie

Mordet på Gianni Versace

Bästa kvinnliga huvudroll i miniserie eller tv-film

Regina King för sin roll i Seven Seconds.

Bästa manliga huvudroll i miniserie eller tv-film

Darren Criss för sin roll i Mordet på Gianni Versace.

Bästa kvinnliga biroll i miniserie eller tv-film

Merritt Wever i Godless

Bästa manliga biroll i miniserie eller tv-film

Jeff Daniels i Godless

Bästa regi till miniserie eller tv-film

Ryan Murphy, Mordet på Gianni Versace, för avsnittet The man who would be Vogue.

Bästa manus till miniserie eller tv-film

Charlie Brooker och William Bridges, Black Mirror, för avsnittet USS Callister.

Bästa sketchprogram

Saturday night live



Bästa tävlingsprogram

RuPaul’s Drag Race



Bästa pratshow

Last week tonight with John Oliver