Här är 9 serier som har chans att vinna en Emmy

1. Game of Thrones

Fantasy-dramaserien Game of Thrones kammade hem flest nomineringar – 22 stycken, bland annat för bästa dramaserie. Serien handlar om maktkampen om de sju kungarikena i Westeros, en kamp full av våldsamheter, intriger och övernaturliga krafter.

2. Westworld

Även Westworld kan ta hem storslam med sina 21 nomineringar. Den spännande serien handlar om en framtidsvärld där människor besöker nöjesparken Westworld för att leva ut sina fantasier. Inget är förbjudet – parken är nämligen bara befolkad av androider. Problemen uppkommer när dessa börjar avvika från sin programmering...

3. Better Things

Pamela Adlon är nominerad till bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för sin roll som Sam i serien Better Things. Den grymt roliga serien handlar om ensamstående mamman och skådespelerskan Sam, som aldrig lyckas landa den där superrollen hon drömmer om.

4. Killing Eve

Sandra Oh är den första asiatiska kvinnan att bli nominerad till en Emmy för bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie. Killing Eve handlar om två kvinnor: Eve, en smart men uttråkad M15-agent, och Villanelle, en skicklig yrkesmördare. De båda möts i en fartfylld katt-och-råtta-lek i den här dramaserien med mycket svart humor.

5. Patrick Melrose

Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch) är en engelsk överklasskille som kämpar för att övervinna sitt drogmissbruk och sina demoner efter en traumatisk barndom. Serien rör sig mellan England, södra Frankrike och New York medan vi får följa Patrick genom uppväxten.

Patrick Melrose är nominerad till bästa dramaserie, och Cumberbatch till bästa manliga huvudroll i en miniserie.

6. The Handmaid's Tale

Detta dystopiska drama är en av de mest omtalade serierna just nu och nominerad i flera kategorier. I The Handmaid's Tale befinner vi oss i ett totalitärt framtidssamhälle där födelsetalen har sjunkit på grund av miljöförstöring, något som fått till följd att de kvinnor som fortfarande är fertila tvingas in i sexuellt slaveri.

7. Twin Peaks: The Return

Twin Peaks: The Return är fortsättningen på kultserien från 90-talet och utspelar sig i nutid. Även denna gång är det David Lynch och Mark Frost som är skaparna och många av originalskådespelarna medverkar.

8. Silicon Valley

Silicon Valley är nominerad till bästa komediserie. Här får vi följa ett gäng killar som drömmer om att lyckas i techföretagens Silicon Valley – en värld som inte alltid är så lätt att navigera i.

9. Barry

Även denna serie är nominerad till bland annat bästa komediserie. Det är en mörk komedi om den deprimerade lönnmördaren Barry som under ett uppdrag i Los Angeles hittar ny mening i livet när han hittar en grupp amatörskådespelare på en teaterskola.

