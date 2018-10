5 saker du antagligen inte visste om Hedda Stiernstedt

Hedda Matilda Stiernstedt föddes 3 december år 1987 i Stockholm, där hon fortfarande bor. Hon är en svensk skådespelare och har fått många blickar på sig i ju med hennes roll i SVT:s storsatsning "Vår tid är nu". Där spelar hon rollfiguren "Nina" som är 45 år gammal, det vill säga 15 år äldre än henne själv. Coolt!

Men Hedda Stiernstedt har inte bara gjort succé i "Vår tid är nu". Hon har även medverkat i stora filmer som Monica Z, Studentfesten och Kurt Wallander. 2018 vann Hedda Stiernstedt Kristallen för årets kvinnliga skådespelerska, för hennes prestation i just "Vår tid är nu".

Men visste du detta om Hedda Stiernstedt?

Tidsoptimist

Stiernstedt är en tidsoptimist utan dess like. Oavsett om det handlar om ett möte eller att hinna med ett flygplan så är hon "lika dålig" på att komma i tid berättar hon för ELLE magazine. Men när det handlar om jobb blir man oftast hämtad och skjutsad, så där är hon nästan aldrig sen.

Drömde tidigt om skådespelaryrket

Redan som liten flicka drömde Hedda Stiernstedt om att bli skådis. Hon träffade nyligen en barndomskompis som hade kvar sin gamla Mina vänner-bok, där hon hade blivit frågad om drömyrket. Svaret var enkelt: Skådespelare.

– Jag visste inte hur man blev skådespelare. Jag trodde inte det var något man valde själv, utan något man blev vald till. Jag var övertygad om att det bara hände folk som var fantastiska. Jag hade oerhört lågt självförtroende och kunde inte tänka mig att skådespeleriet kunde hända för mig, berättar Hedda för ELLE magazine.

Musikvideo

Det är inte bara i film som man kan se Hedda Stiernstedts ansikte. Nej hon gör sig nämligen bekant i två minst sagt kända musikvideos. Kanske har ni sett henne i Adrian Lux' musikvideo till hitlåten "Can't sleep"? Eller varför inte Aviciis monsterhit "Addicted to you", där hon dessutom var blondin. Otippat va?

Ingen plan B

Det finns ingen annan plan för Hedda än skådespelaryrket. Hon vågar dock inte riktigt hoppas på att det är ett heltidsyrke som hon kommer ha för resten av sitt liv. Om det skulle gå åt pipan så vet hon inte riktigt vad hon skulle syssla med, men hon har alltid tyckt att det låter kul med finsnickeri.

Candy Crush

Stiernstedt går ofta upp ganska högt i varv. Exempelvis när hon övar in repliker och triggar fram olika känslor. När det blir på tok för mycket måste hon vila hjärnan, som hon gör med en spelkväll. Inte sällskapsspel med någon annan, utan kvällen ägnas då helt och hållet till att spela Candy Crush på mobilen.

