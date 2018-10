Isabella Löwengrips stalker identifierad – men ändå ligger bilderna kvar

Isabella "Blondinbella" Löwengrip uppgav under gårdagen att hon och hennes familj under flera veckors tid har blivit störda av en man som inte låter dem vara i fred. Mannen har under flera tillfällen dykt upp utanför Löwengrips hus, gått omkring runt huset och bara stått på verandan och stirrat. Flera gånger under kvällstid.

Isabella fick tillslut nog och valde då att gå ut med bilder på mannen som stått utanför hennes hus och suttit på hennes veranda.

Med hjälp av människor som spridit bilderna så har mannen nu identifierats. Han är känd på Lidingö för att terrorisera kvinnor. Bildkälla: isabellalowengrip.se

Mannen har dykt upp i tid och otid på Isabellas veranda och runt hennes hus. Bildkälla: isabellalowengrip.se

Tack vare följarnas hjälp kunde mannen snabbt identifieras, och de har nu tagit saken vidare.

"Tack bästa bästa ni. Tack vare er blev han identifierad nästan direkt. Han har betett sig illa mot ett flertal kvinnor på Lidingö. Nu tar vi det här vidare, återkommer med vad som sker", skrev hon ut på sin blogg.



Men nu har följarna reagerat på en sak. Nämligen att Isabella har kvar de ocensurerade bilderna på mannen – trots att han redan identifierats. Hennes läsare tycker även att det är konstigt att hon inte modererat kommentarsfältet om stalkern för att på så sätt få bort rasistiska kommentarer. Detta uppmärksammade Bloggbevakning som tog emot en rad olika kommentarer om det hela.

Folk har börjat reagera på Isabellas kommentarsfält samt det faktum att bilderna på stalkern ligger kvar. Bildkälla: Bloggbevakning.se

Följarna diskuterar nu huruvida Bella har kvar bilderna och kommentarer för att generera trafik. Bildkälla:Bloggbevakning.se

Huruvida Bella kommer att ta bort bilderna – det återstår att se.