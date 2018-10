Paow avslöjar: "Händer att jag tar kokain"

Paulina "Paow" Danielsson har varit i bloggbranschen sedan hon var 14 år gammal. Hennes blogg var för ett par år sedan en av landets bäst besökta och hennes kontroversiella uttalanden och privatliv har engagerat tusentals.

Efter att hon slagit igenom i bloggvärlden har hon även hunnit medverka i många program. Bland annat har vi sett henne i Paradise Hotel 2013 och 2014, Temptation Island, Lyxfällan, Hemliga beundrare och i år är hon även aktuell i Ex On The Beach.

Paulina slog igenom i TV-rutan 2013 när hon klev in i Paradise Hotel. Året efter var hon med igen och vann hela tävlingen. I år är hon aktuell i Ex On The Beach Sverige. Bildkälla: Dplay

"Till skillnad från andra influensers så kommer jag inte att leka helgon", skriver Paow på sin Instagram. Bildkälla: Dplay

Men samtidigt som sina inhopp i program går Paow sociala medier varma, och hon sparar inte på det privata direkt, vilket hennes följare fick se under torsdagseftermiddagen då profilen valde att ha en liten frågestund.

"Vill inte leka helgon"

Under frågestunden fick Paow frågor om bland annat sina relationer, om exet Lancelot Hedman, om sin medverkan i olika program – men även om sin relation till droger.

"Till skillnad från andra influensers så kommer jag inte att leka helgon och säga att jag aldrig skulle göra det (haha alla sådana människor tar droger) och jag har alltid varit öppen med att jag har tagit/tar kokain när jag vart på större fester såsom ultra, konserter, eller om man varit full på någon efterfest. Inget jag någonsin skulle våga mig på ute på krogen", skriver hon.

