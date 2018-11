Paulina "Paow" Danielsson, 25, är en av Sveriges mest omskrivna dokusåpaprofiler. Vi har sett henne i både "Paradise Hotel" och "Ex on the beach". Dessutom driver Paow en blogg, och på Instagram har hon 169 000 följare. Det är på just sin Instagram som Paow nu väljer att berätta om sin sjukdom.

Till en bild som bloggerskan tog i maj så skriver Paow om känslorna och sin bulimi.

"Jag såg inte själv hur smal jag faktiskt var här, tycker det kan vara svårt att se på bild över hur jag såg ut för jag kände mig inte alls smal", skriver hon.

Paulina "Paow" Danielsson. Bildkälla: Stella Pictures.

Hon skriver att det för henne handlade om att ha någon slags kontroll, och att mat har varit synonymt med ångest för henne.

"Det kommer från mina hektiska träningsperioder jag går in i, jag blir besatt av mat, vad jag borde äta osv, sen tycker jag själv att jag har dålig karaktär för att jag tycker att jag ätit för ”mycket” och så börjar jag kräkas", skriver Paow.

"Jag ljög jämt"

I nästan två års tid har hon spytt upp 90% av alla sina måltider. Och med sjukdomen kom också lögnerna.

"Jag har dolt det för min familj, från mina vänner och från dem jag har vart i en relation med. Jag ljög JÄMT. Det finns nog inte många sjukdomar som man blir så bra på att dölja som ätstörningar och det tar långt tid för dem i omgivningen för att man rör sig hela tiden i olika mönster", skriver Paow.

Paow dolde sjukdomen från sin familj och sina vänner. Bildkälla: Stella Pictures

Det var inte förrän hon lärde känna vännen Elli som det blev en förändring. Paow skriver att Elli sa ifrån och hon lät inte Paow gå iväg och kräkas.

"Jag vet om att jag fortfarande är sjuk, men jag kräks mycket mer sällan nu och kämpar varje sekund med ångesten kring mat. Jag skriver det här för att jag inte vill skämmas över det, och när jag erkänner det för andra. Så erkänner jag det för mig själv", skriver Paulina.