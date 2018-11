Paulina "Paow" Danielsson, 25, har vi sett i en rad olika program, och överallt kan man säga att hon minst sagt "rör om i grytan". 2013 klev hon in i sin första säsong av Paradise Hotel och 2014 klev hon in igen då hon vann tillsammans med Eric Hagberg. Efter det har vi sett henne i Temptation Island, Lyxfällan, Hemliga beundrare och nu Ex On The Beach.

Paow är med i årets upplaga av Ex On The Beach. Detta gör att hon är bunden under en längre tid efter. Bildkälla: Dplay

Men Paow har valt att inte delta i programmets eftersnack vid namn "Exen berättar allt". Trots att alla andra deltagare är med. Detta på grund av att hon inte går ihop med de andra.



"Får väldigt många frågor om varför jag inte är med i exen berättar allt. Så jag kan dra det lite kort. Jag var med på första inspelingsdagen, allt gick bra och jag trodde att jag var vän med alla. Men jag trodde fel, 90 procent av alla som var där skulle gå ut och äta efter och jag fick alltså inte följa med. Så jag och Diana var ute och åt på samma ställe som dem, bara det att vi inte fick sitta med dem. Jag och Diana kommer ju egentligen inte överens men eftersom att vi båda kände oss utanför så hittade vi väl varandra i det", skrev hon på sin blogg.



"Exen berättar allt" är ett eftersnack till Ex On The Beach där deltagarna får ventilera. Bildkälla: Dplay

När Paow sedan skulle medverka i "Exen berättar allt" drabbades hon av en panikattack i sin taxi som fick vända och köra tillbaka henne.

Hade velat vara med i Paradise Hotel

Under helgen valde Paow att sända live medan hon och vännen Angelica gjorde sig iordning inför en utekväll. Hon passade då på att svara på några av hennes följares frågor. Bland annat undrade de om hon skulle vilja vara med i Paradise Hotel igen.

– Jag skulle jättegärna vilja vara med i Paradise Hotel. Problemet är ju bara att jag just nu inte får, säger hon.

Paow skulle inte ha någonting emot att hoppa in en sväng i nästa PH-säsong. Bildkälla: Dplay

Så vad är då anledningen till att Paow inte får vara med i nästa säsong av PH? Jo det har nämligen med rättigheter att göra.

– I och med att jag är med i Ex On The Beach så är jag bunden till kanalen under en viss period, detta gör att jag inte kan vara med i något annat program under tiden jag är bunden till kanal 11. Men jag hade jättegärna velat vara med i Paradise Hotel, sa hon.