Jenny Strömstedts fräcka fråga till Simon Sköld: "Opassande"

Ikväll är det säsongspremiär för Jenny och Niklas Strömstedts relationsprogram "Tillsammans med Strömstedts" i TV4.

Första paret som Jenny och Niklas bekantar sig med lite närmre är författaren Camilla Läckberg, 44, och MMA-stjärnan Simon Sköld, 31.

Jenny och Niklas möter först upp Camilla och Simon i deras 23-miljoners våning på Södermalm i Stockholm. Mer om parets flådiga hem kan du läsa här.

Redan i hallen i lägenheten så är det något som omedelbart väcker Jenny Strömstedts uppmärksamhet. En bok med ett knalligt omslag och titeln "How to live with a huge penis" får alla att rodna.

Den här boken fångar Jenny Strömstedts intresse. Bildkälla: TV4

Parodiboken, som släpptes 2009, har Simon fått i födelsedagspresent av Camilla.

Efter att ha hängt i parets lägenhet på Södermalm så bär det sedan av till Camillas landställe i Norrtälje. Trots djupa samtal – om allt från åldersskillnaden mellan Camilla och Simon, det här med att skaffa barn och ekonomi – så är det något som fortfarande ligger och gnager hos Jenny Strömstedt...

Så under frukosten hemma hos Camilla och Simon på landet så kan Jenny inte hålla sig.

"Det känns helt olämpligt"

– Okej, nu får jag fråga en fråga som jag har sugit på. Det känns helt olämpligt så den kanske inte ens ska ställas men...

– Kör, vi har inget filter, säger Camilla.

Jenny tar då modet till sig:

– I MMA-kretsar går du under smeknamnet anakondan. Vill du kommentera det?, frågar slutligen Jenny.

– Man skulle ha ett läskigt smeknamn. När jag började med MMA skulle allt vara så coolt och hårt, och det finns ett lås som heter Anakondan, säger Simon och syftar på ett grepp som du gör för att strypa ut motståndaren i MMA.

Simon Sköld är MMA-stjärna. Bildkälla: Stella Pictures.

– Det är halva förklaringen, fyller då Camilla i.

Jenny frågar då om det hänger ihop med den boken de möttes av i parets hem på Södermalm.

– Det kanske skulle kunna vara någon form av annan förklaring, säger Simon.

– Jag visste inte om det var fullkomligt opassande eller inte, skrattar Jenny.

Camilla Läckberg i "Tillsammans med Strömstedts". Bildkälla: TV4

– Det var det, skrattar då Simon till svar.

Så det är väl bara att säga grattis till Camilla helt enkelt!

"Tillsammans med Strömstedts" sänds ikväll torsdag klockan 21.00 i TV4.