Zara Larsson om pojkvännen Brian Whittaker: "Fanns ingen vibe"

I presentationen av kvällens gäster i säsongsavslutningen av Hellenius hörna presenteras Zara Larsson med dunder och brak. Hennes röst i bakgrunden av ett publikhav säger att hon haft visionen att bli större än Elvis Presley. Ja, drömmarna var inte små, men se vart de tagit henne nu!

Över en miljard visningar på Youtube

Zara Larsson slog igenom redan som tioåring och fick sitt första skivkontrakt när hon var 14 år. Med över en miljard visningar på Youtube är hon idag en av våra absolut största internationella stjärnor.

Det var tre år sen som Zara Larsson gästade Hellenius hörna sist, och hon är mer än glad att vara tillbaka. Hon hade då 600 tusen följare på Instagram, men det har hänt lite sedan dess. Idag har hon nämligen 5,3 miljoner följare.

Om pojkvännen Brian Whittaker

Ja, det var bland det modigaste man hört, när Zara Larsson tog kontakt med sin nuvarande pojkvän Brian Whittaker för första gången.

Efter att Zara sett en bild på Brian postade hon ett Twitter-inlägg: "Who are you where do you live how old are you why are you so fine how do you like your eggs cooked in the morning?"

Zara hade tur, hon fick napp bara ett dygn senare. Men det var inte kärlek vid första ögonkastet. Det dröjde ett och ett halv år innan de blev tillsammans.

– Vi gick på några dejter och så. Men han var lite sisådär i början. Det fanns liksom ingen vibe, säger Zara Larsson i tv-programmet Hellenius hörna.

Hon fortsätter:

– Då fick det blir så. Jättesnygg kille, men om man inte har kemin så får det va tycker jag.

Drömmer om "Svensson-livet"

Men som tur var gav de varann fler chanser. De är nu ett lyckligt par och Zara längtar efter "Svensson-livet".



Drömmen är hus, barn och en sköldpadda. Det finns en anledning till att det inte blir en hund.

– Jag tycker det är fint för att om man köper en sköldpadda, då lever den ju i typ 100 år, säger Zara i programmet.



Flyttar inte ihop med pojkvännen

Men trots att förhållandet kilar stadigt ska inte Zara och pojkvännen Brian flytta ihop. Istället ska Zara flytta ihop med hennes syster Hanna. Lägenheten är köpt av Zara och ligger högst upp i huset, i Stockholm. Inflyttning sker i mars 2019.

Zara är otroligt stolt över lägenhetsköpet och berättar att hon tycker det är det "första vuxna" hon gjort i sitt liv. Och villkoret för att systern ska få bo i lägenheten med Zara är att "göra all disk, städning och tvätt".

