Nu bekräftar Idol-deltagarna romansen: "Ja vi dejtar"

Det börjar närma sig slutet för Idol 2018 och vilken säsong det bjudits på. Våra idoler har i år engagerat tittarna från dag ett och bjudit på shower och låtar utan dess like.

Två av deltagarna som lyst starkt i år är Kadiatou Holm Keita, 17, och William Strid, 21, som båda två knockade juryn under sina auditions. Båda två har briljerat under sin framträdanden och klarat sig långt i tävlingen, men trots det så lyckades William inte hela vägen utan åkte ut under förra fredagen.

När Idol-resan började var de bara vänner, men under tidens gång har deras relation utvecklats till kärlek. "Ja vi har en romans", berättar William. Bildkälla: Stella Pictures

Men trots att han inte vann Idol så vann han en annan sak – nämligen Kadiatous hjärta.

Profilerna gick nyligen ut i en intervju med Hänt att de dejtar.

William berättade då att han och Kadiatou har träffats i ungefär en månad. När Idol-resan började var de bara vänner, men under tidens gång har deras relation utvecklats till kärlek.

Kadiatou Holm Keita är en av Idolfinalisterna. Bildkälla: Stella Pictures

– Ja vi har en romans, sa han då.

Profilerna valde även att svara på vad de föll för hos varandra.

– Han är en underbar människa och finns mycket mer, sa Kadiatou.

– Leende, skratt, personligheten, utseende som klår allt, svarade William.

Grattis till kärleken säger vi!