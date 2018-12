Här är paren som vann kärleken i årets "Bonde söker fru"

Årets "Bonde söker fru" börjar lida mot sitt slut. I kvällens program gjorde de fyra bönderna sina slutval.

Mjölkbonden Simon, 26, gjorde sitt val lite tidigare än de andra bönderna. Redan på en dejt som han hade tillsammans med Amanda, 20, berättade han för henne att han känner mer för Frida, 21.

Och det blev minst sagt en gråtfest när han berättade sina känslor för Frida.



– Jag känner så otroligt starkt för dig. Du har verkligen väckt upp stora..., säger han och blir helt mållös och finner inga ord som beskriver sina känslor.

Han berättar sedan:

– Hon har väckt stora känslor i mig som jag aldrig har känt. Att jag har blivit så här kär som jag nu har blivit, det trodde jag inte.

Simons hjärta föll för Frida. Bildkälla: Tv4

För mjölkbonden Susannna, 28, var valet minst sagt tufft. Killarna Jim och Hannes var de två som var kvar på gården och Susanna beskriver situationen att välja en av killarna väldigt tufft. Hon är nämligen kär i båda killarna och känner oerhört mycket för båda två.

– Jag hade verkligen önskat att jag slapp göra det här valet idag. Jag har ganska så starka känslor för två stycken. Jag tycker det är jättejobbigt, säger hon i programmet.



Och när programledaren Linda Lindorff får höra Susanna prata om sina känslor blir hon lite chockad.

– Jag har nog nästan aldrig varit med om det här, säger Linda till Susanna när hon berättar om situationen.



Många tårar föll när Susanna gjorde sitt val, som slutligen blev Hannes.

Susannas val blev slutligen Hannes. Bildkälla: Tv4

För hönsbonden Erik, 25, stod slutvalet mellan Caroline och Alicia. När vi fick se om Erik skulle välja Caroline eller inte, berättar Caroline att hon inte tror att de två kommer att fungera i längden, något som Erik i stunden blev lite förvånad över.

Däremot var hans val redan gjort – det är Alicia han är kär i. När han har berättat sina känslor för henne berättar han att kärlek gör honom väldigt glad.

– När jag blir kär blir jag glad och just nu är jag fruktansvärt glad, så jag kanske skulle säga att jag börjar bli lite kär, säger Erik i programmet.

Det blev Erik och Alicia tillslut! Bildkälla: Tv4

I slutvalet valde skogsbonden Per, 33, mellan Lina och Sofie. Och att Lina skulle vara kvar till slutvalet berättade Per att han vetat sedan starten av programmet. Däremot föll hans val tillslut på 28-åriga Sofie.

– Jag har aldrig känt så här för någon ska du veta. Det bultar, det har gått så fort, jag känner att jag har reflekterat flera gånger och försökt bromsa mig, och det går verkligen inte. Jag vill fortsätta att vara med dig, om du vill vara med mig, säger han till Sofie.



Pers känslor var besvarade hos Sofie! Bildkälla: Tv4

Love is in the air och visst är det helt fantastiskt!

