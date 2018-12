Miley Cyrus avslöjar allt om föräldrarnas knarklekar

På torsdagen var Miley Cyrus i Jimmy Fallons "The Tonight Show". Bland annat berättade Miley att hon ska vara gästsångerska tillsammans med Mark Ronson i komedishowen med Matt Damon som programledare. På lördagens show kommer hon att medverka i Ronsons nya sång "Nothing Breaks Like A Heart".

Sångarna kommer även att framträda med den nya jullåten "Happy Xmas (War Is Over)" som är en "cover" av John Lennon och Yoko Onos klassiker. Sonen Sean Ono Lennon kommer även att medverka i låten som ursprungligen skrevs 1971 som en julsingel av föräldrarna.

"Hon mår jättebra"

Miley och programledaren Jimmy spelade även ett spel under torsdagskvällens show. Men efter spelandet berättade Miley sanningen om sina föräldrar med fokus och betoning på hennes mamma Tish Cyrus. När Jimmy frågade henne om hur hennes mamma mår ska hon ha svarat:

– Hon mår jättebra. Min mamma är en riktig "stoner" (en person som röker på mycket, reds. anm.), enligt Daily Mail.

Miley Cyrus berättar om mammans rökvanor. Bildkälla: Evan Agostini/TT

Tish ska ha varit väldigt kritisk mot när Miley började röka gräs, som att sångerskan var en "liten djävul", skriver Daily Mail.

Röker som aldrig förr

Men nu röker mamman så som Miley aldrig tidigare sett någon röka.

Miley berättar även att hennes pappa Billy Ray röker gräs tillsammans med mamman. När de är "höga" leker de med kolibrifåglar. Fåglarna rör sig väldigt långsamt eftersom Mileys pappa har matat dom alldeles för mycket.

– Det är därför jag är så konstig, ska hon ha tillagt.

Om detta var ett planerat samtalsämne under kvällsshowen eller om Miley spontant kände för att dela med sig vet man inte.

