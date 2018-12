Den vardagliga medmänskligheten och hjältemodet är underskattat. Det var så Svenska hjältar galan kom till. Under galan hyllas svenskar som gjort något extra under året.



Totalt var det sju vinnare och priserna delades inte ut av vilka som helst. För vem vill inte ta emot ett pris från simmaren Sarah Sjöström som är världsmästare själv? Även kulturministern Alice Bah Kuhnke och förbundskaptenen i fotboll Janne Andersson var på plats för att agera prisutdelare.

Flera kända ansikten var på plats, men inte bara för att dela ut priser.. Bland annat discogänget Alcazar uppträdde på scen, och tydligen ska det varit deras sista tv-framträdande som grupp, skriver Aftonbladet.

Vad är en hjälte?

Programmet öppnades med att folkkära Peter Settman klev in som en av kvällens värdar.

Vad är egentligen en hjälte? Enligt Settman är det någon som agerar instinktivt.

– Någon som gör det som måste göras, som inte tänker på konsekvenserna. Och innan finns inte hjälten utan det är i stunden i hjältedådet som hjälten föds, säger han i programmet.

Han berättade även att han tror att han vi alla har en hjälte inom oss. Fint!



Alcazars uppträdande med Heroes var minst sagt färgglatt, de kan ju verkligen det där med färg. De presenterade även kvällens andra värd som var skådespelerskan Amie Bramme Sey.

Juryn som bestämde årets vinnare bestod av: Bloggaren och influencern Margaux Dietz, musikproducenten och Idol-profilen Anders Bagge, överbefälhavaren Micael Bydén, Lena K. Samuelsson som är publisher på Aftonbladet, folkkära artisten Lill Lindfors, före detta utförsskidåkaren och numera föreläsaren Thomas Fogdö, komikern William Spetz, musikproducenten Quincy Jones III, artisten Sarah Dawn Finer och sist men inte minst Pär Johansson från Glada Hudik-teatern.

Årets livräddare – Ida Berg & Arvid Sjöström

David Holmberg, tvåbarnspappa från Gävle tog blicken från sin son Gabriel i några sekunder vid badstranden. Gabriel hade sprungit i full fart till bryggan och hoppat i vattnet utan att kunnat simma. Men på bryggan fanns Ida Berg och Arvid Sjöström som såg Gabriel sjunka. De hoppade i och hjälpte honom från botten upp på bryggan.

Prisutdelare: Simmerskan Sarah Sjöström.



Årets sporthjälte (nytt för i år) – Denita Landegren

Denita vägrade att hennes son inte skulle få vara med och spela fotboll på grund av hans funktionshinder. Därför startade hon en verksamhet där alla skulle få chansen att idrotta.

Prisutdelare: Förbundskaptenen Janne Andersson

Årets vårdhjältar – Familjen Ivarsson

Under programmets gång fick vi höra om Jonathan Ivarsson som fötts med lungfibros. Pappa Tommy Ivarsson och mamma Gunilla Ivarsson och bror Christian berättar om när han gick bort i sin sjukdom för att det inte fanns några nya lungor tillgängliga för donation. Den berättelsen avslutas med att Oscar Zia framför ett riktigt känslosamt framträdande, låten I den stora sorgens famn.

Familjen Ivarsson är grundare till Jontefonden, som är till för barn som väntar på ett organ eller som precis genomfört en transplantation.

Prisutdelare: Sara Westermark och sonen William som Jontefonden hjälpt.

Årets skyddsängel – Fidan Bejta

En kvinna jagade hans barn och hans brorsdotter med kniv på gården. Men det var inte bara barn på gården, utan även vuxna. Fidan sprang ner på gården, gick rakt mot kvinnan. Hon högg mot Fidan.

– Det är bättre att hon går på mig än på ett litet barn, säger han i programmet.

Kvinnan vände honom ryggen då sprang han och fick omkull henne på marken, och höll henne på marken tills polis kom till platsen. Kvinnan var psykiskt sjuk och tack vare Fidan skadade hon ingen.

Prisutdelare: Programledaren Hasse Aro och Sanela Sehovic Bajin, en kvinna som befann sig på lekplatsen och blev jagad.

Årets djurhjälte – Livia, Sveriges första sjukhushund

Katariina Westerberg, mamma till sonen Thor, berättade om erfarenheten där Livia varit en hjälte i Thors liv. Det var under det året han bodde på sjukhus med anledning av medfödd sjukdom. Livias ägare Ann Edner fick ta emot priset.

Prisutdelare: "Hundens bästa vän" Anders Bagge

Årets ungdomshjälte – Albin Blomster

Albin jobbar för integration och för att ensamkommande flyktingar också ska bli en del av vårt samhälle. Han känner sig inte som en hjälte, utan han är en vanlig person menar han. Men han vill hjälpa till i den mån han kan.

Prisutdelare: Fyra killar som Albin hjälpt och Micael Bydén.

Årets livsgärning – Ingrid le Roux

Ingrid har under 40 år kämpat för att hjälpa de mest utsatta kvinnorna och barnen i Sydafrikas fattigaste och farligaste områden.

– Jag fortsatte för att jag behövdes, säger Ingrid i programmet.

Prisutdelare: Hela Svenska hjältar-juryn

Många kända ansikten var på plats, exempelvis Clara Henry, Viktor Frisk och Gustav Fridolin. Även Carola Häggkvist var på plats, med ett uppträdande. Hon framförde låten "Let it in".

