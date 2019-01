R&B-stjärnan är James Ingram är död vid 66 års ålder. Ingram hade kämpat med hjärncancer tiden innan hans bortgång, enligt BBC.

Under sitt liv lyckades Grammy Award-vinnaren skriva två listettor, Baby Come to Me och I Don't Have the Heart. Han hann även bli Oscars-nominerad, skriva Michael Jacksons hit Pretty Young Thing, och göra låtsamarbeten med bland annat Quincy Jones.

Uppväxt och privatliv

En ung James Ingram på Grammy Awards. Foto: Nick Ut /TT/AP

Ingram föddes 1952 i Ohio, USA. Efter att ha flyttat till Los Angeles blev han medlem i bandet Revelation Funk. Han spelade keyboard åt Ray Charles, innan Charles egna keyboard-karriär tog fart.



Ingram sjöng på flera spår i Quincy Jones album från 1981, The Dude, vilket han vann en Grammy Award för bästa manliga R&B-stämma, enligt BBC.

