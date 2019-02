Arja Saijonmaa i Melodifestivalen – det här visste du inte om henne

Arja Saijonmaa är en av de artisterna som har sjungit sin väg in i folkets hjärtan under sina aktiva år som artist. Och till mångas stora glädje så ställer den älskade finländaren upp i Melodifestivalen under 2019.

Hur långt kommer det att gå för henne? Ja, det återstår ännu att se – men en sak är säker, det ska bli otroligt roligt att se henne uppträda under festivalen med hennes låt "Mina fyra årstider".

Arja Saijonmaa tävlar i Melodifestivalen 2019. Bildkälla: Fredrik Sandberg / TT

Vi på Nyheter24 vill däremot göra ett litet djupdyk i den älskade artistens historia. Därför listar vi fyra saker som du förmodligen inte visste om Arja Saijonmaa!

Den politiska karriären

Arja Saijonmaa föddes den 1 december 1944 i St Michel, Finland. Och det var även i vårt grannland som hennes karriär verkligen tog fart.

Saijonmaa studerade vid Sibeliusakademin och tog en kandidatexamen inom litteratur, drama och musikvetenskap. Hon inledde sedan en karriär som politiskt engagerad sångerska på Studentteatern i Helsingfors.

Och det märks att politiken har varit en stor del av Saijonmaas liv. För den älskade artisten har även ställt upp i två olika val.

Första gången ställde hon upp i det finska riksdagsvalet, den andra gången var det i EU-valet för svenska folkpartiet i Finland, något som Dagens Nyheter rapporterade om då.

Medverkan i melodifestivalen

Saijonmaa är en rutinerad sångerska och många ser fram emot hennes uppträdande i Melodifestivalen 2019. Men visste du att hon har tävlat i den prestigefyllda tävlingen hela fyra gånger tidigare?

Första gången var i Finland 1971, då hon sjöng sin låt "Talvilintu". Andra gången tävlade hon på svensk mark, 1987, och framförde låten "Högt över havet". Tredje gången var Saijonmaa tillbaka i Finland med sin låt Gabriella "1990".

Men allra senast Saijonmaa var med och tävlade var så sent som 2005, här i Sverige. Då framförde hon låten "Va du än trodde, så trodde du fel".

Saijonmaa har hittills inte vunnit Melodifestivalen här i Sverige. Men hur går det denna gång? Ja – den som lever får se.

Den hemliga kärleken

I en intervju med MåBra berättar Arja Saijonmaa om hur en låt väckte en känsla, som sedan skulle växa sig större och mer eller mindre mynna ut i en förälskelse.

Melodin var skriven av den grekiska kompositören Mikis Theodorakis och den föll Arja direkt i smaken.

– Den beskrev havet, himlen och stranden på ett magiskt sätt. Och melodin var oerhört vacker, den var så okonstlad och gick djupt in i hjärtat, säger Saijonmaa till MåBra.

Hon fick sedan chansen att träffa Theodorakis när han var på besök i Helsingfors. Ett mötte som lämnade Saijonmaa omtumlad.

– Jag tänkte ingenting, allt bara hände. Och jag slogs av hur enormt ståtlig han var, säger Saijonmaa.

Sedan begav sig Theodorakis och Saijonmaa ut på turné och under dess gång så föll Saijonmaa mer och mer för den grekiska kompositören. Men på grund av språkförbistringen så började hon känna sig mer och mer osäker.

– Jag insåg att jag höll på att bli väldigt förälskad. Jag ville visa min humor och intelligens, och att vi skulle lära känna varandra. Men det är inte så lätt när språkförbistringen är så total. Jag försökte göra mig förstådd på franska, som jag nyss hade börjat plugga. Det var oerhört frustrerande, och jag kände mig så osäker, säger Saijonmaa i intervjun.

Den lilla flingen rann slutligen ut i sanden när Theodorakis nya pressekreterare skickade hem ett brev till Saijonmaa där det stod att deras samarbete nu var över.

Bastuboken

En sak som många faktiskt inte vet är att Saijonmaa besitter en imponerande skrivarådra inom sig. Hon har nämligen gett ut två stycken böcker.

Men en bok är lite mer uppseendeväckande än den andra, och det är såklart hennes bok "Sauna", som hon släppte 2013.

I boken beskriver Saijonmaa den finska bastuns fantastiska historia och ger sina egna skönhetsråd till den som är sugen på att piffa upp sig lite grann. En bok på "måste läsa–listan" för den som älskar att bada bastu helt enkelt.

En annan som tävlar i Melodifestivalen 2019 är artisten Nano. Här kan du läsa allt om honom!

Vill du läsa mer om mello? Då kan du besöka vår mello-portal här!