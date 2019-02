Nu släpps Meghan Markles gamla skandalfilm: "Sex och droger"

Meghan Markle, 37, är idag hertiginna av Sussex och gift med prins Harry. I april beräknas parets första barn att komma till världen, och de lever nu ett stadgat hemmaliv.

Men långt innan dess var Meghan som bekant skådespelerska. Hon är mest känd för sin roll som Rachel Zane i tv-serien "Suits", men hon har även en del andra filmer på sitt CV...

År 2011 spelade Meghan nämligen in en lågbudget-rulle med titeln "The Boys and Girls Guide to Getting Down".

Prins Harry och Meghan Markle. Bildkälla: Stella Pictures

Filmen handlar om den vilda festscenen i Los Angeles, och enligt filmsajten Imdb beskrivs filmen som "rolig och något skandalös" och är menad som en guide för festprickar att veta vilka droger de inte ska blanda, hur man raggar och hur man dissar. Helt enkelt handlar det om att ha "en härlig tid utan att totalt förstöra sig själv".

Meghan spelar karaktären Dana som är en knarksnortande festtjej, och i filmen lever hon verkligen som att det inte fanns någon morgondag. I filmen ser vi även skådespelaren Michael Masini som vi även har sett i "Modern Family".

Meghan Markles karaktär snortar droger och festar i filmen "The Boys and Girls Guide to Getting Down". Bildkälla: Devlin Entertainment

Nu ska filmen släppas igen, skriver Daily Mail.

Meghan la sin skådespelarkarriär på hyllan i slutet av år 2017 i och med att hon förlovade sig med prins Harry.

– Jag ser det inte som att jag ger upp min karriär. Jag ser det bara som en förändring. Det är ett nytt kapitel. Jag har jobbat med tv-serien ("Suits", reds. anm) i sju år. Vi hade en väldig tur som kunde ha serien så länge. När vi hade spelat in 100 avsnitt så kände jag att jag kunde bocka av det och jag känner mig väldigt stolt över det jobbet jag har gjort där. Nu är det dags att jobba som ett team med Harry, sa Meghan i en intervju då, något som rapporterades av Harpers Bazaar.