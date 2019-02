John Lundvik tvingades byta Mello-låt – på SVT:s begäran

John Lundvik, 36, har varit med i Melodifestivalen tidigare. Då kom han på en tredje plats med låten "My turn". Inför fjärde deltävlingen i årets Mello blev han snabbt en av favoriterna, tippad att gå direkt till final.

Ville tävla med en annan låt

Men nu har det visat sig att John egentligen hade tankarna på att ställa upp i tävlingen med en helt annan låt. "Bigger than us" heter den och är nu ett bidrag som tävlat för en annan artist, i ett annat land.

– Ja, jag skrev en låt med nästan samma team som "My turn" (den låt han kom trea med förra året, reds anm). Det är Jonas Thander, Anna-Klara Folin och Laurell Barker. Vi skrev en låt som heter "Bigger than us" och SVT… den skickades in för min räkning också, men SVT... ihop med oss valde "Too late for love", säger John Lundvik till Nöjesbladet.

Två bidrag

Mello-artisten skickade alltså in två bidrag och det han först helst ville framföra valdes bort. Men det är inget som längre stör John, eftersom låten fick chans att tävla för ett annat land, nämligen Storbritannien.

– Vi fick chansen att ge låten till Michael Rice, som är så rätt, fantastisk sångare helt rätt person och sitter ihop med honom som artist. När han gjorde den på genrepet så kände vi när vi satt där att det här kommer gå hela vägen, och den gjorde det, fortsätter han till Nöjesbladet.

Låten vann Storbritanniens uttagning till Eurovision. Så på ett sätt är ju John redan en vinnare. Wow!

Låtbytet

John hade alltså helst tävlat med "Bigger than us", men blev nedröstad av SVT och Christer Björkman. Och eftersom det faktiskt är produktionen som bestämmer så blev det också så. John fick helt enkelt ge med sig. Han fick istället vara med och tävla med sitt andra bidrag "Too late for love", vilket han nog inte är särskilt ledsen över med tanke på att han är favorittippad.

