Här är allt du vill veta om LaGaylia Frazier

Det börjar äntligen närma sig premiären för den nya säsongen av succéprogrammet Let´s Dance.

Bland de kända deltagarna ser vi bland annat sångerskan LaGaylia Frazier, 58, som kommer att dansa med Tobias Bader.

Nyheter24 har tagit fram det du troligtvis vill veta om Talang-jurymedlemmen och sångerskan LaGaylia Frazier.

Sångerska

Det LaGaylia Frazier främst är känd för är sin karriär som sångerska. Hon är född och uppvuxen i Miami, Florida, och flyttade till Sverige 2001. Hon har bland annat turnerat med Putte Wickman och med Roberts Wells konsertturnéer Rhapsody in Rock.

Drömmen var att bli läkare

LaGaylia var duktig i skolan och fick till och med hoppa över en årskurs. Hon gick i en specialklass för begåvade elever, hade högsta betyg och drömde om att bli läkare, detta berättade Frazier i en intervju med Aftonbladet.

LaGaylia Frazier är en av deltagarna i Let´s Dance 2019. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

Sångkarriärens början

LaGaylia spelade klassiskt piano i flera år och var duktig på att sjunga. När det blev dags för högre utbildning hade hennes mamma inte råd att betala för den linje som kanske skulle ha lett till läkaryrket. Men om hon valde sång som huvudämne fick hon stipendium – och så blev det.

Efter skolan började hon att sjunga på klubbar i Miami. Sedan uppträdde hon på ett kryssningsfartyg där ett svenskt företag hade ett stort event. Hon gjorde succé och efter det började hon att flyga till Sverige för framträdanden.

Talang

Sedan 2017 har LaGaylia Frazier varit en av jurymedlemmarna i TV4:s underhållningsprogram Talang. Den senaste säsongen satt hon i juryn tillsammans med Bianca Ingrosso, Alexander Bard och David Batra.

Melodifestivalen

LaGaylia Fraizer har tävlat i Melodifestivalen två gånger. Första gången, 2004, sjöng hon ”It´s In The Stars” och blev femma i sin deltävling. Andra gången hon ställde upp, 2005, sjöng hon powerballaden ”Nothing At All” och tog sig till andra chansen.

Let´s Dance har premiär fredag 22 mars 20:00 på TV4.

